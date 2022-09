Handball Geglückter Auftakt für den TV Möhlin: Zum Start in die NLB-Saison sichern sich die Fricktaler zwei Punkte aus zwei Spielen Der TV Möhlin hat sich in dieser Saison neu formiert. Zum Saisonstart musste er sich auswärts beweisen. Gegen Gossau konnte mit 26:25 der erste Saisonsieg bejubelt werden. Hingegen war in Genf für die Fricktaler abermals nichts zu holen.

Der TV Möhlin (orange) – hier am Ball Linus Fässler in einer Partie in der Saison 2020/21 – setzte sich gegen Gossau hauchdünn durch. Bild: Michi Mahrer (12. September 2020)

Nach dem 11. Tabellenplatz der vergangenen Saison kam es zu Veränderungen im Verein. Mit Zoltan Majeri konnte man einen neuen Trainer verpflichten, der auch das Gesamtkonzept des TV Möhlin vorantreiben will. In Möhlin unterliegt ihm nun die NLB sowie die U19-Mannschaft, die U17 und U15 unterstützt er in den Trainings.

Auch auf dem Spielfeld sind neue Gesichter anzutreffen. Auf die Abgänge von Dennis Grana, Armin Sarac, Luca Halmagyi, Dick Hylken, Nicolas Wessner und Manuel Csebits reagierte man mit der Verpflichtung von Justin Larouche und Rudolf Zvonimir Safranko. Der Kader wurde mit jungen und talentierten Eigengewächsen ergänzt.

Im Fussball konnte man ihn nachweisen, den berüchtigten Heimvorteil. All jene, die einmal im alten Steinli ein Handballspiel erlebt haben, brauchen keine Zahlen, um sich dessen bewusst zu sein. Umso schwerer ist es in der Ferne die Saison zu starten und dies gleich mit den zwei weitesten Auswärtsspielen in Gossau und Genf.

Ein hauchdünner Sieg gegen Gossau

In Gossau startete der TV Möhlin vergangenen Samstag furios. Gegen den letztjährigen Viertplatzierten stellte man eine stabile Abwehr und konnte sich zu Beginn absetzten. Eine solide Mannschaftsleistung wurde mit einer Pausenführung von 9:15 belohnt. In der zweiten Halbzeit funktionierte das Angriffsspiel nicht mehr so rund, auch weil die ambitionierte Heimmannschaft den zweikampfstarken Rudolf Safranko eng bewachten.

Gossau ersetzte regelmässig den Torhüter durch einen siebten Feldspieler und im Angriffsspiel des TV Möhlin schlichen sich vermehrt Eigenfehler ein. Am Schluss konnte man den Vorsprung über die Zeit retten und durfte sich über einen 25:26-Sieg freuen. Wohlverstanden der allererste Sieg gegen Gossau aus bisher neun Begegnungen.

Genf ist für den TV kein gutes Pflaster

Ganz im Sinne der heutigen Zeit reiste der TV Möhlin so ökologisch wie möglich mit einem kleinen Mannschaftsbus nach Genf. Gegen den NLA-Absteiger gab es eine Serie zu durchbrechen: In bisher zehn Partien gewann ausnahmslos die Heimmannschaft. Hier zeigen sich wohl die Reisestrapazen des Halbprofitums.

Nach der langen Reise startete der TV Möhlin etwas unkonzentriert im Angriff, vor allem bei Würfen von den Aussenpositionen konnte sich der gegnerische Goali Soullier jeweils auszeichnen.

Zur Pause hatten die Hausherren ihren Vorsprung auf 18:13 ausgebaut. In der zweiten Halbzeit war auch der TV Möhlin in Genf angekommen und zeigte, dass er mithalten kann. Schnell war der Rückstand auf zwei Tore zusammengeschmolzen.

Die Aufholjagd wollte nicht gelingen

Doch die Aufholjagd wollte nicht gelingen, zu routiniert spielten die Genfer, die dieses Jahr hohe Ziele verfolgen. Die beiden Neuverpflichtungen Larouche und Safranko waren mit je acht Toren die besten Werfer bei der 26:32-Niederlage.

Es bleibt dabei. In Genf konnte der TV Möhlin noch nie gewinnen. Trotzdem ist es ein geglückter Saisonauftakt. Das Programm wird nicht leichter. Diesen Samstag, 20 Uhr, ist der NLB-Playoff-Teilnehmer SG Wädenswil/Horgen zu Gast im Steinli. Ein Gradmesser für die verjüngte Mannschaft in einer Saison, in der die Liga so ausgeglichen scheint wie selten zuvor.