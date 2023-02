Handball Ernüchternde Niederlage: Nach starkem Start wird der TV Möhlin von der SG Wädenswil/Horgen überrannt Die Fricktaler Handballer kassieren in der Auswärtspartie beim Tabellennachbarn eine 36:27-Niederlage. Nach der Fünf-Tore-Führung nach zehn Minuten lief beim TV Möhlin nicht mehr viel zusammen. Bester Werfer für die Fricktaler war Jonathan Ulmer mit acht Treffern.

Jonathan Ulmer – am Ball – erzielte bei der Niederlage gegen Horgen acht Treffer für den TV Möhlin. Christne Steck

Die NLB-Handballer vom TV Möhlin reisten am Samstagnachmittag in sportlicher Mission nach Horgen in die Waldegg. Es war das 16. Spiel gegen den punktgleichen, aber favorisierten Gegner, die SG Wädenswil/Horgen (4.). Dabei spannend: Die direkten Kontrahenten, Baden (3.) und Stans (6.) duellierten sich um dieselbe Zeit in Baden.

Städtli Baden gewann das Spiel gegen die Innerschweizer, die deshalb hinter Möhlin (6.) platziert bleiben. Die Kadetten Schaffhausen gewannen gegen das erstplatzierte Stäfa und liegen nun, zwar punktgleich mit Möhlin, aber mit dem besseren Torverhältnis auf dem fünften Tabellenrang.

Möhlin startet stark, lässt dann aber nach

Die Möhliner starteten kampfbereit und torreich in die ersten Minuten, sie glänzten durch die Treffer von Justin Larouche und Jonathan Ulmer (5:2, 7.) und durch die Flügeltore von Jan Waldmeier zum 7:3 (8.). Der Trainer der Gastgeber hatte genug gesehen und legte die Karte für die Auszeit. Pedja Milicic brachte Fabian Pospisil, dessen Abgeklärtheit und Torgefahr nach und nach Wirkung zeigte. Zwar erhöhte Möhlin noch auf 8:3 (10.) durch Ulmer, er hatte sich den Ball geklaut, aber danach lief nicht mehr viel zusammen.

Es waren die Kleinigkeiten, die sich summierten: Der Ball eigentlich im Out, geht aber zum Gegner, dann die Abwehr, die nicht mehr kompakt stand, und Simon Gantner tankte sich durch und Ulmer scheiterte an Goalie Yves Imhof. Und so traf Pospisil zum 7:9 (14.), derweil Justin Larouche vorerst auf die Bank musste. Linus Fässler erhöhte noch einmal auf den Drei Tore-Vorsprung, danach glich Wädenswil/Horgen auf 10:10 in der 16. Minute aus.

Im Möhliner Spiel leistete sich der Rückraum weiterhin viele Fehler, sodass Zoltan Majeri das Timeout bezog (21.). In der temporeichen Partie hielt Dennis Grana zwar gegen Simon Kälin, aber für die beiden nächsten Bälle musste er zweimal hinter sich greifen und die Gastgeber zogen bis auf drei Tore weg. Manuel Csebits, der für Rudi Safranko kam, erzielte das 15. Tor für Möhlin zum Pausenstand von 17:15. Safranko unterliefen technische Fehler, gefolgt von schlecht vorbereiteten Würfen.

Keine Reaktion für die Wende

In der zweiten Hälfte liessen die Möhliner erneut einiges an Möglichkeiten liegen, kämpften aber weiter. Es kam noch schlimmer, als die Fricktaler in der 36. Spielminute kurz nacheinander mit zwei Zeitstrafen klarkommen mussten. Dennoch zeigte Grana eine tolle Parade gegen Jérôme Zuber und Justin Larouche verwertete den Siebenmeter souverän zum 18:20 in der 37. Minute. Die Gastgeber schalteten aber einen Gang höher und jagten den Ball beinahe aus allen Rückraumpositionen ins Tor.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff war der Fünf-Tore-Vorsprung Tatsache und es gelang Möhlin nicht, den Lauf der Gastgeber nachhaltig zu stoppen und aufzuholen. Zoltan Majeri wechselte fortan alle mitgereisten Spieler ein, um ihnen wenigstens noch Spielanteile zu ermöglichen. So trugen sich, sehr zur Freude der angereisten Fans, Damian Behlinger und Linus Fässler in die Torschützenliste ein.