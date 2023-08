Handball Der TV Möhlin startet mit einem internationalen Turnier in die Saison – und strebt einen Rekord an Der TV Möhlin bereitet sich derzeit auf die neue Handball-NLB-Saison vor. Dazu gehört ein internationales Turnier: Am 18. und 19. August treffen beim ersten «Möhlin-Cup» Mannschaften aus der Schweiz und Italien aufeinander. Es soll der Startschuss für eine spezielle Saison werden.

Noch gut eine Woche geht es, bis der TV Möhlin in die neue Handball-Saison startet. Nun steht nach intensiven Trainingstagen eine wichtige Standortbestimmung in der Vorbereitung an: der «Möhlin-Cup». Zoltan Majeris Team trifft bei diesem internationalen Turnier auf namhafte Gegner.

Eröffnet wird das Turnier am Freitagabend, 18. August, durch die Partie zwischen dem TV Möhlin und der italienischen Top-Mannschaft Pallamano Cassano, die mit mehreren italienischen Nationalspielern und internationalen Spitzenspielern auflaufen wird. Anschliessend spielt der HSC Suhr-Aarau (NLA) gegen den RTV Basel (NLB). Am Folgetag findet das kleine Finale und das Endspiel um Platz eins statt.

Erster grosser Auftritt der zwei Neuen

Das Publikum wird, nebst dem bestehenden TVM-Kader mit altbekannten, routinierten Stammspielern und Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, erstmals die beiden Saison-Neuzugänge live verfolgen können: Für die linke Rückraumposition wurde Lucas Grandi, ein Argentinier mit spanischem Pass, verpflichtet und im Tor darf der TV Möhlin neu auf die Dienste von Robin Santeler zählen, der vom Ligakonkurrent Birsfelden ins Möhliner Team gewechselt hat.

TV Möhlin-Präsident Simon Mahrer (rechts) mit Neuzugang Lucas Grandi. Bild: Daniel Roth/zvg

Initiator des Events ist Zoltan Majeri. «Wir haben mit dem HSC Suhr-Aarau und dem RTV Basel sehr attraktive Gegner aus der nahen Region gefunden und mit Pallamano Cassano aus der Lombardei einen mindestens ebenbürtigen Gast gewinnen können», sagt er. Das Turnier sei ein letzter wichtiger Text vor dem Cupspiel gegen Willisau auswärts am 23. August und dem Meisterschaftsbeginn am 2. September.

«Für mich als Trainer wird es ein Spiegel der Vorbereitungsphase sein. Gleichzeitig unterstreichen die Testspiele den Charakter und die mögliche Intensität der anstehenden NLB-Meisterschaft», so Majeri. «Meine Jungs werden ihre Grenzen gegen Kader kennenlernen, welche ausgewiesene Profis in ihren Reihen haben.»

600 Zuschauerinnen und Zuschauer sind das Ziel

Auch neben der Platte verfolgt der TV Möhlin ein ambitioniertes Ziel: Der Verein möchte seinen Zuschauerschnitt nochmals substanziell anheben. «Unser Ziel ist es, den ersten Rang der NLB der letzten Saison in diesem Bereich nicht nur zu egalisieren, sondern neu im Durchschnitt 600 anstatt 445 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Halle zu locken», heisst es in einer Mitteilung. «Es handelt sich wahrlich um ein sportliches Ziel, dessen sind wir uns bewusst, doch passt das unserer Meinung nach zu unserem Verein.»

Der TV Möhlin möchte künftig noch mehr Fans zu den Heimspielen in der Steinlihalle locken. Bild: Michi Mahrer / zvg

Aus einem «normalen» Heimspiel soll ein Event entstehen, «somit freuen wir uns auf 13 herausragende Events in der Saison 2023/24 mit vielen kreativen Ideen», heisst es weiter. Unter dem Hashtag #tvm600 wirbt der Verein auch in den sozialen Medien für die Aktion.

Am «Möhlin-Cup» bietet sich den Besucherinnen und Besuchern neben Verpflegungsmöglichkeiten sowie einem Wettbewerb auch die Möglichkeit, die neue Saisonkarte zu bestellen. Dies zu einem Vorverkaufspreis von 99 Franken statt der regulären 120 Franken. Zudem präsentiert sich am Samstag der neue Ausrüster mit der brandneuen TV Möhlin-Team-Kollektion im alten Steinli.