Handball Der TV Möhlin startet in die Rückrunde – und will sich so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf verabschieden Nach einer durchzogenen Vorrunde starten die NLB-Handballer am Wochenende in die Rückrunde. TVM-Präsident Simon Mahrer traut der Mannschaft zu, sich aus der ungemütlichen Tabellenlage zu befreien. Zuversicht gibt ihm dabei auch, dass mehrere Leistungsträger nach verletzungsbedingten Pausen vor dem Comeback stehen.

Der TV Möhlin möchte in der Rückrunde wieder zum Jubeln zurückfinden. Michi Mahrer

Nein, natürlich sind sie beim TV Möhlin nicht zufrieden beim Anblick der aktuellen Nationalliga-B-Tabelle. Auf dem 12. Platz stehen die Fricktaler Handballer da – und damit mitten in der Zone der abstiegsbedrohten Mannschaften. «Für die aktuelle Saison haben wir uns mehr erhofft, das muss man ganz klar sagen», sagte denn auch Präsident Simon Mahrer zum Ende der Hinrunde.

Nun startet das Team am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Am Samstag, 29. Januar, geht es auswärts gegen die SG TV Solothurn. Eine Mannschaft, die auch nicht eben durch die Vorrunde marschiert ist und mit lediglich zwei Punkten mehr auf dem Konto als der TVM auf Tabellenplatz zehn steht. Eine Mannschaft also, die durchaus zu schlagen sein dürfte. Wobei Simon Mahrer die Erwartungen etwas bremst:

«Mehrere Spieler haben schon seit Wochen keinen Ernstkampf mehr bestritten.»

Die Meisterschaftspause selbst dauerte sechs Wochen und bereits zuvor fielen diverse Stammkräfte – etwa Patrick Schweizer, Stian Grimsrud, Luca Halmagyi und Maurice Meier – verletzungsbedingt aus. Einige von ihnen sind inzwischen zurück im Training. Ob es am Wochenende schon für einen Einsatz reicht, wird sich weisen.

Leistungsträger kehren nach Verletzung zurück

Sicher ist: Die Spielpraxis fehlt ihnen. Und: «Nach Verletzungen ist es auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler gleich wieder voll leistungsfähig ist, gerade im mentalen Bereich», sagt Mahrer. Kreisläufer Maurice Meier etwa erlitt Anfang Dezember eine mehrfache Nasenbeinfraktur und spielt deshalb derzeit mit Maske. Mahrer sagt:

«Es ist verständlich, wenn die Spieler nach so einer Verletzung erst in die Wettkampfhärte zurückfinden müssen.»

Grundsätzlich aber stimmt ihn die Rückkehr einiger Stammkräfte zuversichtlich. «Das gibt uns in Zukunft wieder mehr Flexibilität und Breite im Kader», so Mahrer. «Die Positionen sind nun wieder grösstenteils doppelt besetzt.»

Auch die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief zufriedenstellend. Über die Feiertage hatten die Spieler individuell trainiert, Anfang Januar startete dann das Mannschaftstraining. Und anders als im vergangenen Jahr, als das gesamte Team nach mehreren positiven Tests in Quarantäne musste und das erste Spiel zum Rückrundenstart verschoben wurde, blieb der TVM bisher vor der aktuellen Coronawelle verschont.

Das Team ist geboostert

Simon Mahrer, Präsident des TV Möhlin. Zvg/Fricktal

Mahrer bestätigt, dass es zu Beginn des Jahres wieder positive Tests bei Spielern gegeben habe, sagt aber: «Es handelt sich um Einzelfälle, die frühzeitig erkannt wurden.» So konnte eine grössere Infektionswelle innerhalb des Teams verhindert werden.

Die positiv getesteten Spieler hätten grösstenteils kaum Symptome gezeigt und seien wieder gesund, so Mahrer. Der Verein legt hier Wert auf die nötige Vorsicht: Bei der Betreuung der an Covid-19 erkrankten Spieler arbeitet der TV Möhlin mit der Rheinfelder Klinik Altius zusammen. Mannschaftsarzt Andreas Beck ist dort tätig und unterstützt die Spieler auf ihrem Weg zurück.

Das Team wurde noch Ende Jahr geboostert und unterzieht sich regelmässigen Tests. Mahrer hofft, dass so ein grösserer Ausbruch innerhalb der Mannschaft verhindert werden kann.

Bei den Fans ganz vorne dabei

So blickt der Vereinspräsident voller Optimismus auf die kommenden Wochen. Ziel sei es, dass sich die Mannschaft so schnell wie möglich aus dem Kampf gegen den Abstieg verabschiedet und sich bis ins Mittelfeld der Tabelle hocharbeiten kann. Mahrer sagt:

«Wir sind überzeugt, dass unser Kader stark genug ist, um das zu schaffen.»

Dabei hofft er auch auf lautstarke und zahlreiche Unterstützung bei den Heimspielen. Denn beim Anblick einer anderen Tabelle sind sie in Möhlin durchaus zufrieden: Der TV Möhlin weist in der Nati B den höchsten Zuschauerschnitt aus. Es gilt zum Rückrundenstart 2G- und Maskenpflicht.