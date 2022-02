Handball Dank variantenreichen Angriffen zu einem Unentschieden wie ein Sieg Der TV Möhlin spielte gegen das favorisierte Stäfa. Sie wurden nach einer Aufholjagd mit einem Punkt für ihre Leistung belohnt. Am Samstag, 19. Februar, spielt das Team gegen Endingen

Maurice Meier und Benjamin Blumer (rechts) lassen sich nach dem Spiel feiern.

Der TV Möhlin zeigt eine starke Willensleistung und sorgt mit dem Unentschieden gegen das drittplatzierte Handball Stäfa für ein erstes Ausrufezeichen in der Rückrunde. Schon beim Einlauf der Mannschaften gab es die erste Überraschung: Nicolas Donat Bamert, Torwarttrainer und ehemalige Stammkraft im Tor der NLB-Mannschaft, sprang für den isolierten Dennis Grana ein. Für Einsatzminuten reichte es allerdings nicht – zu überzeugend agierte sein Schützling Benjamin Blumer auf dem Platz.

Der junge Muttenzer, der bereits seit den Junioren in den Diensten des TV Möhlin steht, zeigte eine dominante Leistung. Von den ersten sechs Würfen fand nur ein einziger den Weg ins Tor.

Eine enge Führung zur Halbzeit

Im Angriff zeigten sich der TV Möhlin variantenreich, immer wieder auffällig die Flügel-Überläufe von Jan Waldmeier, die für viel Bewegung im Rückraum sorgten. Aber auch die Gäste aus dem Zürcher Oberland fanden immer besser ins Spiel. Angeführt von Moritz Bächtiger, entwickelten die Favoriten mehr Druck aus dem Rückraum, vor allem auf ihrer rechten Angriffsseite fanden sie immer wieder Lücken oder setzten den einlaufenden Flügelspieler Francesco Ardielli gekonnt in Szene. 350 Zuschauer kamen in den Genuss einer spannenden und ausgeglichenen Halbzeit mit dem besseren Ende für den TV Möhlin. Im Angriff aufsässig und zielstrebig durfte man mit einer verdienten 13:12-Führung in die Pause.

Die Hausherren starteten auch in der zweiten Halbzeit überzeugt und zeigten eine solide Leistung, sowohl in der Verteidigung wie auch im Angriff. Mittlerweile musste man im Angriff den Ausfall von Manuel Csebits verkraften, der sich bei einer Landung unglücklich am Fuss verletzt hatte. Bis zur 43. Minute konnte der TV Möhlin den Mini-Vorsprung verwalten, doch nun schlichen sich immer mehr Fehler ein.

Trainer Sarac läutet die Aufholjagd ein

Zum einen war man vermehrt einen Schritt zu spät, was zu mehreren Zeitstrafen führte, zum anderen unterliefen den Stammkräften im Dauereinsatz einige technische Fehler im Tempospiel. Als dem TVM das Spiel aus der Hand zu gleiten drohte, nahm Trainer Samir Sarac das Time-out. 20:25 lag man im Rückstand. Nach der kurzen Verschnaufpause waren die forcierten Stammkräfte wieder bereit und das Feuer durch die Ersatzbank entfacht.

In einer unglaublichen Aufholjagd warf Kapitän Sebastian Kaiser nicht nur den Anschlusstreffer, sondern 30 Sekunden vor dem Ende auch den umjubelten Ausgleich zum 26:26. Stäfa hatte nochmals Zeit für einen Angriff, aber Mathias Müller scheiterte an Benjamin Blumer – dem Patron dieses hoch verdienten Punktes. Getragen vom Publikum kam es zu überschwänglichen Jubelszenen.

Am Samstag, 18 Uhr, spielt der TV Möhlin auswärts gegen das sechsplatzierte Endingen.