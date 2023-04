Handball Bis zur 55. Minute ist alles offen – dann kippt das Spiel in die falsche Richtung Lange Zeit ist das NLB-Spiel zwischen dem TV Möhlin und den Kadetten Espoirs ausgeglichen und umkämpft. Kurz vor Schluss geht dem Heimteam allerdings der Schnauf aus. Am Ende resultiert eine 22:27-Niederlage.

Der TV Möhlin (im Bild Justin Larouche) verliert das Heimspiel gegen die Kadetten Espoirs aus Schaffhausen trotz einer kämpferischen Leistung. Michi Mahrer / Aargauer Zeitung

Es war ein durchaus aussergewöhnliches Bild, das sich da den Zuschauern und Zuschauerinnen in der Steinlihalle bot: Da spielte der TV Möhlin quasi gegen sich selbst – zumindest, was die Trikots anging. Der eigentliche Gegner nämlich, die Kadetten Espoirs aus Schaffhausen, trat in geliehenen Auswärtsshirts des Heimclubs an. Die eigene Trikottasche war nicht mit ins Fricktal gereist.

Möhlin erwischte dann einen Start nach Mass ins Spiel, überzeugte mit einer hart zupackenden Abwehr und sicheren Abschlüssen. Meistens lief das Heimteam einem knappen Rückstand hinterher, kämpfte sich aber zum 7:7 (19. Minute) zurück und schaffte auch den zweiten Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff zum 11:11, welcher dann mit dem letzten Treffer von Gregor Rilak, zwei Sekunden vor der Pause, noch zum 11:12 für die Kadetten umgemünzt wurde.

Nicht alles lief rund beim Team von Zoltan Majeri, aber der Wille, der Kampfgeist und die Halle waren da: Rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter geladene Gäste, Sponsoren und Helfende, verfolgten gespannt das Meisterschaftsspiel. Die Kadetten spielten schnell, agil und konnten ein erprobtes Team präsentieren, derweil Möhlin offensiv mit den eingewechselten Spielern zu wenig Kapital schlagen konnte.

Keine Zeit für Jubiläumsfeierlichkeiten

Eine knappe Pausenführung für die Gäste – und die Fricktaler? Sie mühten sich weiter ab, kämpften an allen Fronten und hatten unter anderem auch Pech mit den Zeitstrafen in entscheidenden Phasen, Manuel Csebits kassierte die Strafe in der 34. Minute beim 12:13. Nichtsdestotrotz hielt Dennis Grana gegen Jonas Keller und Sebastian Kaiser ermöglichte den nächsten Ausgleich (35. Minute).

Abwehrspezialist Maurice Meier traf zweimal und feierte damit sein persönliches 300. Liga-Tor, aber der Jubel über die starken Treffer war kaum verhallt, als die Gäste erneut aus allen Positionen zum 18:15 erhöhten. Die Offensiv-Power musste sich Möhlin nun hart erarbeiten, Tor um Tor. Jedoch der TVM schaffte es noch einmal zurück, kam durch den eben eingewechselten Jan Lüthy und Justin Larouche auf 21:21 (50. Minute) heran. Doch wenig später scheiterte Jan Waldmeier an Torhüter Noé Hottinger und kassierte Sekunden danach eine Zeitstrafe.

Nach der Auszeit durch Majeri und einer kurzen Verschnaufpause, legten die Gäste auf 24:22 vor, auch weil der Ball aus dem Zuspiel abhandenkam und Nachwuchsspieler Lüthy seine Trefferquote zweimal frei vor Hottinger nicht erhöhen konnte. Das nutzten die lauernden Kadetten eiskalt aus, verwerteten den nächsten Siebenmeter und steuerten noch zwei Feldtore zum Schlussstand von 27:22 bei.

Das nächste und letzte Heimspiel der laufenden NLB-Saison findet am Samstag, den 15. April, statt. Anpfiff erfolgt um 16 Uhr. Gegner ist Stans. Danach folgen die Auswärtsspiele in gegen Baden, Birsfelden, Endingen und zum Abschluss Stäfa.