Handball Benjamin Blumer als Retter des Unentschiedens: Der TV Möhlin feiert ein 24:24 gegen Gossau Als ein Abend der Abschiede und des Dramas dürfte den 600 Zuschauerinnen und Zuschauern das letzte Heimspiel der Saison der Fricktaler NLB-Handballer in Erinnerung bleiben. Dass die Gäste nicht davonziehen konnten, war vor allem der zupackenden Abwehr und den Goalies des Heimteams geschuldet.

TVM-Präsident Simon Mahrer und Vizepräsidentin Susi Hürbin ehrten den langjährige TV Möhlin-Spieler Manuel Csebits (Mitte). Michi Mahrer

Was für ein Saisonabschluss am Freitagabend vor Heimpublikum: Nach einer tollen ersten Halbzeit (11:10) und der entscheidenden Parade von Benjamin Blumer, Sekunden vor dem Abpfiff, trennen sich Möhlin und Gossau mit einem Unentschieden (24:24). 600 Zuschauer umjubelten ihren TV Möhlin. Der Handball-Abend stand auch im Zeichen von Trainer- und Spielerverabschiedungen.

Ein letztes Mal vor heimischem Publikum, der Familie, den Fans, den Sponsoren oder den Betreuern auflaufen, das war die Kulisse des 25. NLB-Meisterschaftsspiels. Trainer Samir Sarac, dessen Sohn Armin sowie Luca Halmagyi, Nicolas Wessner, Manuel Csebits und Dennis Grana – alle werden sie den TV Möhlin nach der Saison verlassen.

Möhlin ging mit 4:0 in Führung

Doch zunächst galt der Fokus dem Sportlichen. Zehn Minuten blieben die Gäste aus dem Fürstenland ohne Torerfolg, scheiterten sieben Mal am überragenden Keeper Benjamin Blumer. Manuel Csebits, Sebastian Kaiser und Jan Waldmeier brachten derweil Möhlin mit 4:0 in Führung. Erst Andrin Schneider erzielte das erste Tor für die Gossauer, die alles andere als optimal in die Partie gestartet waren. Auch das frühe Timeout brachte wenig Besserung und der TV Möhlin konnte seine Führung langsam aber stetig ausbauen.

Gossau kommt bis zur Pause wieder heran

Verteilten sich die Torschützen bei den Gastgebern auf mehreren Schultern, übernahm bei Gossau Lukas Linde viel Verantwortung. Mit einem 4:0-Lauf, zuletzt vom Siebenmeter, führte er sein Team langsam wieder heran (9:6/24. Minute).

Die Möhliner Offensive kam derweil ins Stolpern, machte Fehler im Zuspiel oder verfehlte das Tor. So musste Samir Sarac die Auszeit nehmen und seine Spieler für die letzten fünf Minuten ermahnen. Die Torausbeute blieb allerdings auch danach mager, zudem provozierten die Gäste nun Strafen und Möhlin musste kurzzeitig in doppelter Unterzahl klarkommen. Bis zur Pause kam Gossau so auf einen Treffer heran.

Nach der Pause glichen die Ostschweizer aus und übernahmen kurzzeitig sogar die Führung. Die Möhliner glichen durch Jonathan Ulmer per Siebenmeter aus (36. Minute) und Maurice Meier erhöhte vom Kreis wieder auf ein Tor Vorsprung.

Die Partie kippte trotzdem in Richtung der Gäste, aber Möhlin blieb dran, machte nach dem Timeout die nötigen Treffer und glich durch Jan Waldmeier in der 52. Minute zum 19:19 erneut aus. Waldmeier machte mit fünf Treffern nicht nur offensiv auf sich aufmerksam, sondern half auch die Verteidigung zu stabilisieren. Ein verwandelter Siebenmeter von Ulmer und ein starkes Kreis-Tor von Dick Hylken – und Möhlin blieb im Spiel.

Viele Unterbrüche wegen Wischaktionen nahmen dann aber den Rhythmus aus der Partie, die aber nichts von ihrer Brisanz einbüsste. Die Gäste versuchten dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, allen voran: Regisseur und Torgarant Kevin Lind. Wären da nicht eine zupackende Abwehr und Benjamin Blumer oder Dennis Grana im Tor gestanden, die regelmässig freie Würfe wegnahmen, die Gossauer wären davongezogen.

Kurz vor Schluss kommt es zum Drama

So ging es bei ausgeglichenem Spielstand in die letzten Minuten. Armin Sarac erzielte dort gleich zwei wichtige Treffer zum 23:23 und wenig später zum 24:24. Gossau beanspruchte sein Timeout. 30 Sekunden verblieben auf der Uhr und was folgte, war ein regelrechtes Drama.

Zunächst scheiterte Kevin Lind an Torhüter Dennis Grana. Der Ball landete bei Manuel Csebits, der die klebrige Kugel umständlich bändigte. In den Augen des Schiedsrichters zu lange – er entschied auf Verhinderung eines formellen Wurfs, was mit einer roten Karte und mit einem Siebenmeter sanktioniert wird. Die Konsternation, aber auch die Enttäuschung über diese Regelauslegung stand dem langjährigen Spieler ins Gesicht geschrieben.

Zudem lag der Ausgang der Partie nun in den Händen des Penalty-Schützen und des Möhliner Keepers. Lind trat erneut an und Benjamin Blumer ersetzte Dennis Grana im Tor.

Und Blumer zelebrierte einmal mehr seine grosse Klasse: Er entschärfte den Siebenmeter, riss die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Parade von den Sitzen und rettete das Unentschieden und einen weiteren verdienten Punkt für Möhlin. Besonders Csebits war dieses Happy End samt Glücksgefühlen zu gönnen.

Am kommenden Mittwochabend findet das letzte Auswärtsspiel gegen den Tabellenersten Kreuzlingen statt. Dann ist die Saison 2021/22 für den TVM beendet.