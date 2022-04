Handball Ausgleich mit dem Schlusspfiff: TV Möhlin rettet mit letzter Aktion das Remis Ein Punkt fast wie ein Sieg: Der TV Möhlin holt nach einem grossen Pausenrückstand in Baden Tor um Tor auf – und schafft kurz vor Schluss zur Freude der vielen mitgereisten Möhliner Fans den Ausgleich. Während die Badener dem verlorenen Punkt nachtrauern, rocken die Fricktaler das Spielfeld.

In der Badener Aue gab es im Spiel STV Baden gegen TV Möhlin Aktionen zu sehen, wie hier mit Baden-Spieler Amer Zildzic. Daniel Küttel

Begeisterte Kulisse, hitzige Atmosphäre in der Badener Aue und am Schluss ein Krimi, wie ihn womöglich nur der Handball schreibt. Doch der Reihe nach: Das Spiel des TV Möhlin beim STV Baden ging mit schnellen Toren für das Heimteam los, zum 4:1 (6. Minute). Armin Sarac und Jan Waldmeier trafen für Möhlin und Sekunden später erhöhte Kai Klampt wieder für Baden.

Danach lief der Badener Keeper Marco Wyss richtig warm und parierte den sonst sicheren Siebenmeterschützen Armin Sarac. Nach zwei technischen Fehlern der Gastgeber netzten Jonathan Ulmer und Sarac ein: 5:5 (12. Minute). Nach einem Badener Timeout häuften sich die Fehler auf Möhliner Seite und offensiv fand man lange acht Minuten keine Lösungen.

Der TV Möhlin vermochte trotz gegnerischer Unterzahl nicht mit Zählbarem zu reagieren und Armin Sarac scheiterte zum zweiten Mal vom Siebenmeter (11:5 /19. Minute). So legte Baden ein Polster von sechs Treffern an.

Mit sechs Toren Rückstand in die Pause

Jonathan Ulmer übernahm den nächsten Penalty und brachte mit dem sechsten Tor zum 11:6 (21.) die ersehnte Veränderung auf der Anzeigetafel. Nach Linus Fässlers Treffer musste Sebastian Kaiser auf die Bank und Benjamin Blumer parierte Badens Amer Zildzic’ Siebenmeter. Bis auf vier Treffer kam Möhlin wieder heran, dann zündete Städtli erneut den Turbo und erhöhte von 13:8 auf den Pausenstand von 16:10.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit deutete wenig darauf hin, dass Baden auf dem Weg zum Sieg noch stolpern würde. Das Heimteam erhöhte in der 33. Minute auf 19:11. Manuel Csebits liess zwar zwei Treffer folgen. Linus Fässler zog nach und Ulmer verkürzte wieder auf sechs Tore. Noch reagierte aber Baden mit den passenden Antworten und Trainer Björn Navarin konnte in der 41. Minute beim 23:17 entspannt die Auszeit beziehen.

Möhlin in Überzahl – und im Tore-Rausch

Tatsächlich gelangen den Führenden die nächsten zwei Tore, aber auch Möhlin legte zwei nach. Ab der 45. Minute, Sarac hatte gerade auf 20:26 aus Sicht der Gäste gestellt, machten nun die Badener Fehler um Fehler und standen wegen Strafen alsbald nur noch mit vier Feldspielern auf der Platte. Möhlin machte unspektakulär ein, zwei Treffer, dann drei und am Ende resultierte daraus ein 7:0-Lauf.

So wurde es im Heimsektor plötzlich ruhig. Dafür bejubelten die angereisten Möhliner Fans den Ausgleich zum 26:26 durch Armin Sarac (56. Minute). Doch eine doppelte Zeitstrafe gegen Möhlin machte es noch einmal spannend. Klampt erhöhte für Baden, Sarac scheiterte an Marco Wyss und Josef Zuber wurde vom Möhliner Torhüter Dennis Grana pariert.

Manuel Csebits’ Wurf ins Möhliner Glück

So standen schliesslich noch knappe 40 Sekunden auf der Uhr, Spielstand 27:26, Ballbesitz Baden. Aber das Heimteam nutzte seine Chance nicht und der Möhliner Coach Samir Sarac bat zur letzten Auszeit. Möhlin konnte noch einmal angreifen – und tatsächlich: Manuel Csebits zauberte den finalen Wurf mit aller Kraft am zuvor stark parierenden Marco Wyss vorbei in die Maschen.

Und sorgte damit für Jubel und Freude bei den Teamkollegen wie den mitgereisten Fans. Freude über den gewonnenen Punkt, der sich nach diesem Spielverlauf und im Hinblick auf den angestrebten Ligaerhalt wie einen Sieg anfühlt.

Über Ostern hat der TVM nun spielfrei, bevor am Samstag, 23. April, das zweitletzte Heimspiel gegen Yellow/Pfadi folgt. Der Anpfiff erfolgt bereits um 12 Uhr, weil später die «Baranoia» zur Party lädt.