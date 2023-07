Grundversorgung «Langfristig nicht rentabel:» Valora stellt das «Avec Box»-Konzept ein – damit verliert Münchwilen seinen Dorfladen 16 Jahre hatte Münchwilen keinen Dorfladen mehr. Dann kam die Kioskbetreiberin Valora und eröffnete dort im September 2022 die erste «Avec Box» im Aargau. Aber jetzt meldet das Muttenzer Unternehmen das Aus für die autonomen Läden ohne Bargeld und Personal. Damit ist auch in Münchwilen Schluss mit Shoppen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche.

Ihre Eröffnung war in Münchwilen mit grossen Hoffnungen verbunden: Mehr als 16 Jahre nach dem Aus des letzten Dorfladens hatte Anfang September 2022 in der 1000-Seelen-Gemeinde im Fricktal Kioskbetreiberin Valora eine «Avec Box» eröffnet – einen 24 Quadratmeter grossen Selbstbedienungsladen ohne Kasse und Personal, in dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr eingekauft werden kann. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die «Avec App» auf dem Smartphone und bargeldlos per Kreditkarte.

In der «Avec Box» in Münchwilen werden die Waren per Smartphone gescannt und auch digital bezahlt. Bild: Hans Christof Wagner

Solche Container-Läden gibt es sonst nur noch sieben weitere in der Schweiz. Und Münchwilen ist der einzige Standort im Kanton Aargau. Aber jetzt ist klar: Die Box verschwindet wieder. Valora hat, nicht einmal ein Jahr nach Eröffnung in Münchwilen, angekündigt, das «Avec Box»-Konzept einzustellen und damit auch den Fricktaler Standort aufzugeben. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

«Die Foodvenience-Anbieterin wird den Betrieb der komplett autonom betriebenen ‹Avec Box› einstellen», heisst es darin. Der Zuspruch seitens der Kundinnen und Kunden sei nicht ausreichend, um das komplett autonome Ladenkonzept an eigens angemieteten Standorten langfristig rentabel betreiben zu können.

Welchen Umsatz die Münchwiler Box machte, hat Valora nie kommuniziert. Aber noch im April hatte es geheissen, man sei «zufrieden».

Daumen hoch für die «Avec Box» in Münchwilen: Sie wurde unter grosser Beteiligung der Bevölkerung im September 2022 eröffnet. Bild: Hans Christof Wagner

Statt auf das «Avec Box»-Konzept will Valora künftig auf die «Avec 24/7-Stores» setzen, die tagsüber Personal vorsehen und nur nachts den autonomen Zugang bieten. Von derzeit sechs auf mehr als zwanzig Standorte schweizweit sollen diese ausgebaut werden.

Dass «Avec Boxen» in solche Hybrid-Läden umgewandelt werden, sei aber nicht vorgesehen. Wann genau die Münchwiler Box schliessen wird, ist laut Valora-Sprecher Simon Helbling offen. Man sei mit den Vermietern, hier der Gemeinde, in Kontakt. Rückgebaut dürfte der Container schnell sein: Er ist nicht im Boden fundamentiert und auch nicht an Leitungen angeschlossen.

Auch Gemeindeammann Bruno Tüscher (links) freute sich über die «Avec Box» in Münchwilen. Bild: Hans Christof Wagner

Gemeindeammann Bruno Tüscher bedauert die Entscheidung

«Wir sind informiert worden, aber wissen auch noch keine Details», sagt Münchwilens Gemeindeammann Bruno Tüscher. Er bedauert die Entscheidung Valoras und sagt: «Die Leute werden das Angebot sicher vermissen.»

Denn es hatte ja für das Dorf eine grosse Chance bedeutet – zwar preislich wohl eher auf hohem Niveau, dafür aber an 7 Tagen die Woche 24 Stunden geöffnet. Kein klassischer Dorfladen mit Personal hätte das bieten können. Die Chancen darauf, dass ein solcher in Münchwilen jemals wieder öffnen wird, dürften derweil gering sein.