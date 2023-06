Grossevent Nationale Radsport-Elite zu Gast: VMC Gansingen bereitet sich auf die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren vor Am 22. Juni werden auf dem 19,7 Kilometer langen Rundkurs im oberen Fricktal die nationalen Titel im Zeitfahren ergeben. Der VMC Gansingen erhielt kurzfristig erst vor einem Monat die Anfrage für die Ausrichtung. 200 Teilnehmende und rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden an der Strecke erwartet. 120 Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz.

Zum 100-Jahr-Jubiläum des VMC Gansingen machte die Tour de Suisse im Juni 2018 in Gansingen halt. Bild: Sandra Ardizzone

Das rund 1100-Seelen-Dorf Gansingen wird am 22. Juni zum Epizentrum des Schweizer Radsports. Denn dann werden sich auf dem 19,7 Kilometer langen Rundkurs die besten Velofahrerinnen und -fahrer der Schweiz messen. Dies im Kampf um die nationalen Titel im Zeitfahren. Auf dem Programm stehen Wettkämpfe in verschiedenen Altersklassen für Frauen und Männer sowie Paracycling in den Kategorien Handbike und Standing.

Organisiert wird die Schweizer Meisterschaft von der Cycling Unlimited AG in Zusammenarbeit mit Swiss Cycling und dem VMC Gansingen. Letzterer musste sich, als die Anfrage für die Ausrichtung vor rund einem Monat kam, schnell entscheiden. Hintergrund für die kurzfristige Anfrage war, dass für den ursprünglich vorgesehenen Parcours zwischen Gossau und Meilen für einen Streckenabschnitt keine Durchfahrtsbewilligung ausgestellt wurde. So musste kurzfristig ein Ersatzparcours gefunden werden.

120 Freiwillige stehen am Renntag im Einsatz

Gemäss Emanuel Hüsler, Präsident des lokalen Organisationskomitees und Mitglied des VMC Gansingen, haben man trotz der kurzen Frist nicht lange überlegen müssen. Er sagt:

«Die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren haben wir noch nie ausgetragen. Zudem profitiert unsere Radsportschule von solchen Events.»

Der Radsport geniesst in Gansingen eine hohe Popularität. So hat der VMC etwa bereits die Schweizer Meisterschaften im Radquer und auf der Strasse sowie zwei Etappenankünfte der Tour de Suisse organisiert.

Trotz der kurzen Planungszeit sei man auf einem guten Weg, sagt Hüsler. «Wir konnten bereits sehr viel auf die Beine stellen.» Dazu gehört etwa die Rekrutierung der freiwillig Helfenden, die das Radsportevent, das an einem Donnerstag stattfindet, stemmen. Insgesamt stehen rund 120 Freiwillige im Einsatz. Dazu zählen auch die etwa 35 Streckenposten, welche die Strecke sichern. Querungen über die Rennstrecke werden durch einen Verkehrsdienst sichergestellt.

Damit keine Privatfahrzeuge während des Rennens auf der Strecke unterwegs sind, müssen zudem Dutzende Nebenstrassen abgesperrt werden. «Rund 70 Abschrankungen müssen an Nebenstrassen aufgestellt werden», sagt Hüsler. Aufgebaut und eingerichtet müssen zudem in Gansingen das grosse Festzelt sowie die Start- und Zielinfrastruktur inklusive Zeitmessung sowie die Doping- und die Radkontrolle.

Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet

Hüsler rechnet über alle Kategorien mit rund 200 Teilnehmenden sowie mit rund 1000 Zuschauenden. Die Strecke mit Startpunkt in Gansingen verläuft den Bürersteig hinauf durch Mönthal in Richtung Sulz, anschliessend durch Rheinsulz entlang des Rheins bevor der Parcours über Etzgen, Mettau und Oberhofen wieder nach Gansingen zurückführt.

Insgesamt beinhaltet das Oval 365 Höhenmeter es gibt zwei Aufstiege und eine rasante Abfahrt zu bewältigen. Die Athleten der Kategorie Elite international werden als einzige zwei Runden absolvieren. «Das Event verspricht packende Rennen, atemberaubende Geschwindigkeiten und eine fesselnde Atmosphäre», sagt Hüsler.