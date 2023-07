Wegenstetten «Es ist ein riesiger Effort von allen Seiten»: Für das Jubiläumsfest verwandelt sich das halbe Dorf in eine Feiermeile Lange mussten die Wegenstetterinnen und Wegenstetter auf diesen Moment warten, schliesslich wurde ihr grosses Dorffest wegen der Pandemie um gleich zwei Jahre verschoben. Jetzt aber laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – und das ist im Dorf nicht mehr zu übersehen, wie ein Rundgang zeigt.

Bei einem Rundgang durch das Dorf kommt sie wieder einmal ins Staunen. Gefühlt an jeder zweiten Ecke wird gewerkelt, entstehen Terrassen, kleinere und grössere Hütten, diverse An- und Umbauten an bestehenden Gebäuden. «Nein, es ist jetzt wirklich nicht mehr zu übersehen», sagt Nadja Soder vom Organisationskomitee mit einem Lachen. Es ist nicht mehr zu übersehen, dass hier am Wochenende vom 1. bis 3. September ein riesiges Fest stattfinden wird – das Dorffest Wegenstetten.

Bald heisst es: Hereinspaziert. Nadja Soder vom Organisationskomitee staunt bei einem Rundgang durch das Dorf über die Bauwerke. Bild: Nadine Böni

16 Beizli, drei Bars und zwei Bühnen entstehen auf dem Festgelände, das sich entlang der Hauptstrasse von der Verzweigung Schulgasse bis zum «Flederhaus» erstreckt. Deren Ausmass überrascht auch Soder. «Natürlich haben wir uns erhofft, dass es etwas ganz Spezielles wird – aber so haben wir es tatsächlich nicht erwartet. Es ist ein riesiger Effort von allen Seiten.»

Eine aussergewöhnlich lange Wartezeit

Zwischen 150 und 200 Personen sind derzeit mit den Vorbereitungen für das Dorffest beschäftigt. Mit dem Aufbau im Dorf, mit dem Basteln der Dekorationen oder anderen Aufgaben im Hintergrund. Es sind nicht nur Wegenstetterinnen und Wegenstetter, sondern auch Menschen aus den umliegenden Dörfern. Menschen, die hier verwurzelt und aufgewachsen sind, aber auch Leute, die hier einfach Freunde oder Verwandte haben.

Jeder Verein aus dem Dorf hat dabei ein eigenes Beizli oder wirkt an einem Beizli mit. Soder sagt:

«Wir mussten niemanden überreden. Es war wie selbstverständlich, dass alle mitmachen.»

Das galt auch im wohl schwierigsten Moment in den Vorbereitungen für das Dorffest. Als die Organisatoren Anfang 2020 das Motto für das Wegenstetter Dorffest – «Alles ausser gewöhnlich» – präsentierten, war noch niemandem klar, welch passende Bezeichnung sie damit gewählt hatten. Nicht nur für das Dorffest, sondern auch für alles, was da bald über die Welt hereinbrechen würde. Im August 2021 hätten die Wegenstetter gern das 775-Jahr-Jubiläum ihres Dorfes gefeiert – wegen der Pandemie wurde das Fest auf dieses Jahr verschoben.

Gerade an den Wochenenden wird derzeit an jeder zweiten Ecke gewerkelt und es entstehen Terrassen, kleinere und grössere Hütten, An- und Umbauten. Bild: zvg

«Wir mussten wahnsinnig lange warten», sagt Nadja Soder. Aber eben: «Es war nie die Frage, ob wir das Dorffest durchführen, sondern immer nur, wann.» Jetzt zu wissen, dass es in wenigen Wochen tatsächlich so weit ist, sei daher ein spezielles Gefühl: «Es ist einerseits wirklich schön, andererseits auch einfach wirklich gut, dass wir jetzt endlich loslegen können.»

13’000 bis 15’000 Besucherinnen und Besucher

Für sie besonders beeindruckend ist das Gefühl, das im 1100-Seelen-Dorf herrsche. «Es ist eine grosse Gemeinschaft. Alle haben Freude, dass es jetzt soweit ist.» Man hilft einander, lehnt Werkzeug aus, hockt nach getaner Arbeit noch zusammen. «Es ist so viel Energie spürbar und da sprudeln so viele Ideen, die spontan noch umgesetzt werden», sagt Soder. Etwa ein kleiner Weiher samt Bach. «Wir hoffen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Energie zumindest mittelfristig auch über das Dorffest hinaus erhalten bleiben», sagt Soder.

Weit über 100 Personen sind engagiert, um in Wegenstetten eine Festmeile für über 10’000 Besucherinnen und Besucher zu bauen. Bild: zvg

Im Grossen und Ganzen sind die Vorbereitungen im Zeitplan. Derzeit eine Herausforderung sind die ferienbedingten Absenzen, aber: «Deshalb wurde in den vergangenen Wochen schon viel vorgearbeitet», sagt Soder.

13’000 bis 15’000 Besucherinnen und Besucher erhofft sich das Dorffest-Organisationsteam über alle drei Tage. Der Dreitagespass für den Eintritt auf das Festgelände kostet dabei zehn Franken für Erwachsene, fünf Franken kostet der Einzeleintritt; Kinder sind gratis. «Wir möchten das Dorffest für alle erschwinglich machen», sagt Soder.