Im Industriegebäude der Firma «Spyk Bänder» an der Hauptstrasse 2 in Herznach hat ein Grossbrand in der Nacht auf Montag einen grossen Schaden angerichtet.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Wie TeleM1 bestätigt wurde, forderte der Brand ein Todesopfer. Das Feuer sei in den Büroräumen im zweiten Stock ausgebrochen. Was die Person, die dort leblos von der Feuerwehr gefunden wurde, gemacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der «Spyk Bänder» handelt es sich um einen Bandproduzenten mit mehr als 100 Jahren Erfahrung, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt. Es produziert und handelt mit hochwertigen Geschenk- und Deko-Bändern, Geschenkpapieren Geschenkverpackungen. (pz)