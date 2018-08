Am Tag nach dem Grossbrand bei der Spyk Bänder AG, bei dem eine Frau starb, begannen die Aufräumarbeiten an der Herznacher Hauptstrasse. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass es sich bei der Toten um eine Angestellte der Firma handelt, die den Brand legte, um Suizid zu begehen.

Von einem Suizid geht sie unter anderem deshalb aus, weil sie im Besitz einer E-Mail ist, welche die besagte Angestellte nur einige Minuten vor dem Brand von ihrer Firmenadresse an die «Neue Fricktaler Zeitung» geschickt hat. Wie die Zeitung schreibt, kündigte die Frau in der E-Mail an, «sich mit Benzin zu übergiessen und anzuzünden». Und weiter: «Der Grund sei das jahrelange Mobbing in der Firma Spyk Bänder gegen ihren Mann.»