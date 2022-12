Grossanlässe Zimmerbuchungen teils schon seit drei Jahren: Art Basel und Schwingfest füllen im Fricktal die Hotels Auch das Fricktaler Gastgewerbe kann von zwei Megaevents in diesem Sommer profitieren – von der «Art Basel» im Juni und dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Pratteln. Vor allem Betriebe im Bezirk Rheinfelden freuen sich über volle Häuser. Aber auch ins obere Fricktal strahlt der Run auf die Zimmer aus.

Auch bei Roman Maier und Yvonne Waldburger vom «Haus am Schlossberg» in Laufenburg macht sich das Schwingfest positiv bemerkbar. zvg

Mit der «Art Basel» vom 16. bis 19. Juni und dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest vom 26. bis 28. August in Pratteln stehen der Region Nordwestschweiz gleich zwei Grossanlässe ins Haus. Zur «Art Basel» dürften wieder Zehntausende Kunstfans aus dem In- und Ausland in die Messehallen Basel strömen.

Und wenn sich am letzten August-Wochenende eidgenössisch die Schwinger messen, wird das wohl noch einmal einen grösseren Run auf die Region auslösen: Pratteln erwartet bis zu 400’000 Besucherinnen und Besucher. Und die wollen natürlich auch alle irgendwo schlafen - in Basel, im Baselbiet und - ja- auch im Fricktal.

Kaum nachdem feststand, dass es Pratteln ist, ging die Buchung ein

Von einer kuriosen Buchung erzählt Nathalie Wermeille, Betreiberin des «Ambrosia Guesthouse» in Rheinfelden. Bei ihr hatten schon im Sommer 2019 Schwingfans fürs Eidgenössische gebucht - gleich nachdem feststand, dass Pratteln der Austragungsort wird. Zu der Zeit hatte das «Ambriosa», Anfang 2021 eröffnet, noch gar nicht bestanden. 2019 betrieb Wermeille noch ein anderes, kleineres Gästehaus. Sie sagt:

«2019 waren die Anfragen zur ‹Art Basel› noch häufiger. Aber jetzt gehen sie kaum noch ein, da Basel massiv bei den Hotelbetten aufgerüstet hat.»

Aber auch für die vier Tage im Juni hat sie ihr Haus voll. Aber wer davon für die Basler Kunstmesse gebucht hat und wer aus anderen Gründen kommt, ist unklar.

Die «Art Basel» betreffend, teilt Beat Gerber vom Rheinfelder «Park-Hotel am Rhein» Wermeilles Erfahrung. Full House heisst es bei ihm aber fürs Schwingfest.

Zimmer im «Schiff» Möhlin zu Dreivierteln mit Schwingfans belegt

Auch das Hotel Schiff in Möhlin ist fürs Schwing- und Älplerfest Ende August ausgebucht. Und das, wie Marcel Marti vom Management des Hauses sagt, bereits seit einem Jahr. Zu Dreivierteln seien die 25 Zimmer im «Schiff» mit Schwingfans belegt, erzählt er, froh darüber, dass er als Fricktaler Hotelier auch davon profitieren kann. Auch Jeremy Kunz vom Marketing des Unternehmens B-Smart Selection freut sich. Er sagt:

«Für das eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist unser Haus ‹Rheinfels Park› in Stein ausgebucht.»

Der Druck auf das Gastgewerbe muss gross sein, wirken sich die zwei Sommer-Events doch bis ins obere Fricktal aus. Patrick Bacher, Pächter des Hotels «Mokka» in Laufenburg, sagt:

«Im Juni bin ich komplett voll und auch zum Schwingfest bin ich ausgebucht.»

Dass die, welche vom 26. bis 28. August bei ihm logieren, zum Schwingfest nach Pratteln wollen, sehe er daran, dass sie schon viele Monate im Voraus gebucht haben. Das sei bei seinen sonstigen Gästen nicht üblich.

Fürs «Haus am Schlossberg» in Laufenburg ist zwar für das Schwing- und Älplerfest nur eine Buchung eingegangen. Aber vor dem Hintergrund einer insgesamt wieder guten Buchungslage kann das Gastgeberin Yvonne Waldburger verschmerzen.