Grenzregion Grosser Sprung ins obere Fricktal: Die Agglomeration Basel nimmt gleich sechs Gemeinden im Bezirk Laufenburg auf Mit der Aufnahme von total neun fricktalischen und badischen Gemeinden in den trinationalen Verband sind grosse Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Mit dem Fördergeld aus Bern soll auch der mit der Entwicklung des Sisslerfelds befürchtete Mehrverkehr abgefedert werden. Aber bis das Geld fliesst, dauert es noch.

Mit dem Sisslerfeld im Herzen ist jetzt ein weiterer Teil der fricktalisch-badischen Grenzregion zur Agglo Basel gestossen. Bild: Valentin Hehli

Bisher war im Perimeter östlich von Münchwilen Schluss. Jetzt rückt die Agglomeration Basel erstmals grossflächig ins obere Fricktal vor. Neu wurden mit Eiken, Frick, Kaisten, Laufenburg, Oeschgen und Sisseln sechs Gemeinden im Bezirk Laufenburg in den trinationalen Verband aufgenommen. Und auch in die benachbarte deutsche Grenzregion ist er vorgestossen. Dort gehören ihm jetzt neu Wehr, Murg und Laufenburg an.

Klar, dass die frohe Kunde aus Bern – von dort stammt das Geld – auf beiden Seiten des Rheins Freude weckt. «Der Gemeinderat begrüsst die Aufnahme der Gemeinde ins Agglomerationsprogramm Basel sehr», sagt Fricks Ammann Daniel Suter. Frick sei mit SBB-Halbstundentakt in Richtung Basel und Zürich sowie bereits heute mehr als 100 Postautoabfahrten ab dem Bahnhof die Verkehrsdrehscheibe im oberen Fricktal.

«Gerade im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Um- und Ausbau des Fricker Bahnhofs sind finanzielle Beiträge an die Investitionen aus dem Programm sehr willkommen», sagt Suter.

Frick ist mit SBB-Halbstundentakt in Richtung Basel und Zürich schon jetzt die Verkehrsdrehscheibe im oberen Fricktal. Bild: Nadine Böni

«Die Stadt Laufenburg begrüsst dies natürlich sehr», sagt Stadtschreiber Marco Waser. Laufenburg hoffe jetzt, durch die finanzielle Beteiligung mit diversen Projekten im Langsamverkehr sowie der Parkierung in den kommenden Jahren profitieren zu können, so Waser. In diesen Bereichen stünden einige Vorhaben an.

«Das ist ein grosses Glück und bringt der Stadt nur Vorteile», sagt Ulrich Krieger, Bürgermeister von Laufenburg/Baden. Er weiss um die vergleichsweise unbürokratische Antragstellung und Abwicklung bei Agglo. Aber Laufenburg/Baden hat noch keine grossen Projekte in der Pipeline. Schliesslich muss ja alles kommunal auch kofinanziert werden, denn die Agglo übernimmt die Kosten nur zu maximal der Hälfte.

Deutsche Projekte müssen Mehrwert für die Schweiz haben

Schliesslich muss ja, wenn Schweizer Steuergeld an deutsche Kommunen fliesst, das Projekt auch einen Mehrwert für die Schweizer Seite versprechen. «Klassische Projekte eines Agglomerationsprogramms sind ÖV-Drehscheiben, Busprojekte, Velo- und Fusswege, Park & Ride- sowie Bike & Ride-Anlagen», führt Patrick Leypoldt, Direktor Agglo Basel, aus. Wenn dadurch weniger Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit dem Auto ins Fricktal kommen, wäre der Mehrwert für die Schweizer Seite gegeben.

Im oberen Fricktal bisher nur Münchwilen dabei

Bisher hatte die Agglo Basel vor allem auf den Grossraum Basel fokussiert, auf die Verkehrs- und Mobilitätsfragen dort. Bisher waren im Aargau bis auf Münchwilen nur das untere Fricktal einbezogen und auf der deutschen Seite unter anderem Rheinfelden und Bad Säckingen.

Die Trägerschaft von Agglo Basel hatte beim Bund 2022 den Antrag gestellt, die neun fricktalischen und badischen Gemeinden mit ins Boot zu nehmen. Die entsprechende Bewilligung erfolgte nach Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen Anfang Jahr.

«Mit der Erweiterung des Perimeters ins obere Fricktal können jetzt auch das Entwicklungsgebiet Sisslerfeld, die Endhaltepunkt der trinationalen S-Bahn Basel in Frick und Laufenburg, die Kommunen entlang der deutschen Hochreinbahn sowie wichtige Grenzübergänge im Programmperimeter abgebildet werden», nennt Leypoldt als Gründe für die Erweiterung. «Der Wunsch danach bestand schon lange bei den betroffenen Kommunen, dem Fricktal Regio Planungsverband, dem Kanton Aargau und nicht zuletzt bei uns selbst», sagt er.

Die neu aufgenommen Gemeinden müssen sich aber noch gedulden. Ihre Anträge auf Förderung können sie erst Mitte 2025 stellen. Und falls genehmigt, wäre der früheste Baubeginn der 1. Januar 2028.