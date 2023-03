Gleisarbeiten Es wird wieder gebaut: Die SBB führen im Fricktal Instandhaltungsarbeiten bei Tag und Nacht durch Die Schweizerischen Bundesbahnen führen ab Mitte März 2023 Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an verschiedenen Orten in der Region durch.

Auch Nachtarbeiten finden an den Gleisen statt. Bild: Dominic Kobelt/Aargauer Zeitung

Auch 2023 führen die SBB Gleisunterhaltsarbeiten im Fricktal durch, wie sie in Mitteilungen schreiben. Danach finden von 12. März bis 17. März gleich an drei verschiedenen Streckenabschnitten in der Gegend Instandhaltungsarbeiten statt. Zum einen auf der Strecke von Pratteln bis Stein-Säckingen, wobei es in diesem Zeitraum zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr auch zu lärmintensiven Arbeiten kommen kann.

Weiter wird sowohl auf der Strecke Stein–Säckingen–Koblenz als auch auf der Strecke Stein–Säckingen–Brugg gebaut. Auch hier kann es zu Nachtarbeiten kommen, und zwar zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. Nachtarbeiten seien nötig, um die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht bei vollem Bahnverkehr zu gefährden.

Am Bahnhof Stein-Säckingen werden schon seit längerem Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Man sei aber an den letzten Schritten, so Andreas Kilchenmann, Projektleiter SBB Infrastruktur, in einer Anwohnernotiz. So wird von 26. März bis 22. April der Rückbau der Fahrleitungsfundamente stattfinden, mit Nachtarbeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr an sechs Nächten die Woche von Sonntag bis Samstag. Es folgen die gemäss Planung finalen Fahrleitungsarbeiten am Bahnhof von 23. April bis 12. Mai, mit Nachtarbeit nur noch an fünf Nächten von Sonntag bis Freitag. Mitte Mai solle das Projekt dann abgeschlossen werden.

Der Bauablauf entspricht den Angaben der SBB. Die SBB bieten einen Newsletter zu allfälligen Änderungen bei den Instandhaltungsvorhaben im Bauablauf an. Wer also auf Nummer sicher gehen will, kann sich auf der Website der SBB für den Newsletter anmelden.