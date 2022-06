Gleichstellungsgesetz Dutzende Bushaltestellen müssen noch umgebaut werden, um zumindest ein Grobnetz an behindertengerechten Haltestellen zu erreichen Bis Ende 2023 müssen die Bushaltestellen laut Gesetz hindernisfrei umgebaut sein. Das wird nicht reichen, weshalb der Aargau ein Grobnetz mit Haltestellen definiert hat, deren Umbau prioritär vorangetrieben werden soll. Im Fricktal gehören 81 Haltekanten dazu. Wenige sind schon umgebaut, die meisten befinden sich in der Projektierungsphase.

Die Haltestelle «Eiken Poststrasse» gehört zu jenen im Fricktal, die barrierefrei umgebaut worden sind. Hans Christof Wagner (2. Oktober 2021)

Die Zeit drängt: Das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet die Kantone und Gemeinden, die Bushaltestellen bis Ende 2023 hindernisfrei umzubauen. Noch gut 18 Monate bleiben also. Diese 18 Monate werden – das ist bereits klar – nicht reichen, um sämtliche 1480 Bushaltekanten auf Kantonsstrassen und 830 auf Gemeindestrassen entsprechend umzubauen.

Der Aargau hat deshalb ein Grobnetz an Haltekanten definiert, deren Umbau prioritär vorangetrieben werden soll, sodass sie doch noch auf 2024 hin fertig werden – mindestens eine pro Ortsteil, etwa in der Nähe von Zentren, Schulen, Spitälern, Heimen oder Grossüberbauungen.

Das Grobnetz beinhaltet kantonsweit 450 Haltekanten, im Fricktal zählen 81 dazu. Simone Britschgi, Sprecherin des zuständigen Departements Bau, Verkehr und Umwelt, sagt:

«21 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz sind bereits angepasst, Stand Januar 2022.»

Einige davon im Fricktal: etwa Eiken Poststrasse, Rheinfelden Salmen-Park, Mettauertal Hottwil Gassweg oder Densbüren Ausserdorf und Abzweigung Asp. Weitere folgen voraussichtlich nach den Sommerferien: Mettauertal Mettau Post und Zeiningen Mitteldorf.

Im Laufenburger Ortseil Sulz starten die Arbeiten

Am kommenden Montag startet ausserdem der Umbau der Bushaltestellen Milchhüsli, Bütz, Mitteldorf und Hauptstrasse im Laufenburger Ortsteil Sulz. Markus Baumgartner, Projektleiter der Abteilung Tiefbau, erklärt:

«Durch die Erhöhung des Randsteins auf 22 Zentimeter können die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwagen besser abgedeckt werden.»

Im vorderen Bereich ermögliche diese Erhöhung einen niveaugleichen Einstieg, so Baumgartner. Im hinteren Bereich wird die Kante auf 16 Zentimeter erhöht und dient dem Fahrpersonal als Anfahrhilfe.

Die Arbeiten in Sulz sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Während den Bauarbeiten werden in kurzer Distanz Ersatzhaltestellen signalisiert und der Fussverkehr wird lokal umgeleitet. Der Verkehr wird zumindest zeitweise mit einer Ampelanlage geregelt.

Die weiteren Haltestellen folgen

Der Kanton arbeitet mit Hochdruck daran, dass auch die weiteren Haltestellen aus dem Grobnetz fristgerecht umgebaut werden können. Britschgi sagt:

«Alle Bushaltestellen aus dem Grobnetz sind mit der Projektierung gestartet.»

Ist der Kostenbeitrag von den Gemeinden gesprochen oder sichergestellt, kann die Projektauflage und so das Genehmigungsverfahren erfolgen und darauffolgend die Realisierung.

Wobei es zwei Möglichkeiten gibt: Für einige Haltestellen, wie etwa in Sulz, werden separate Projekte gestartet. Ein Teil der Bushaltestellen werde dagegen im Rahmen eines Strassenbauprojekts oder einer ordentlich anstehenden -sanierung angepasst, so Britschgi. Alle Haltestellen an Kantonsstrassen werden im Rahmen der ordentlichen Erneuerung hindernisfrei umgebaut – auch jene, die nicht zum Grobnetz zählen.