«Frauenanliegen sind keine linken Anliegen» – Frauenstreik in Rheinfelden will starke Frauen sichtbar machen

Seit 1991 streiken Frauen landesweit am 14. Juni und fordern finanzielle und gesellschaftliche Aufwertung der Arbeit, mehr Zeit und Geld für Betreuungsarbeit sowie mehr Respekt statt Sexismus am Arbeitsplatz. Auch in Rheinfelden wurden Aktionen durchgeführt und gezielte Forderungen gestellt.