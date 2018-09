Bad Säckingen: Den Festivalauftakt bilden zwei Konzerte im Kursaal Bad Säckingen. Am 26. September gastiert das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit dem MandolinenSolisten Avi Avital. Der aus Israel stammende Virtuose gilt als weltbester Mandolinenspieler. Zwei Tage später, am 28. September, ist das Gitarrenduo Café del Mundo in Bad Säckingen zu Gast, zwei Flamenco-Gitarristen, die mit «Dance of Joy» gute Laune verbreiten «und ein Stück Sommer in den Herbst tragen», wie Kulturreferentin Christine Stanzel verspricht.

Ein breites Spektrum an Gitarrenmusik von Klassik, Jazz bis zu Rock und Pop deckt die 18. Ausgabe des Festivals «Akkorde» am Hochrhein ab. 14 Konzerte in beiden Rheinfelden, Bad Säckingen, Laufenburg, Wehr, Waldshut-Tiengen und erstmals Lörrach vom 26. September bis 29. Oktober bieten Gitarrenfans eine Palette verschiedenster Stile. Als neuer Spielort kommt das Lörracher Kulturzentrum Nellie Nashorn mit drei Konzerten hinzu.

Tradition bei «Akkorde» hat der von Harald Stampa veranstaltete Gitarrenworkshop vom 29. September bis 3. Oktober im Schloss Beuggen in Rheinfelden. Als Dozenten unterrichten Stephan Bormann im Fingerstyle und Siegbert Remberger im Fach klassische Gitarre. Stampa arbeitet mit kleinen Gruppen und Ensembles. Die Teilnehmer stellen bei einer Matinee am 3. Oktober die erarbeiteten Stücke vor. Für den Workshop sind noch Anmeldungen (Telefonnummer 0049 7751 309 95 46) möglich.

Laufenburg: Im Laufenburger «Schlössle» schlägt am 30. September der Gitarrist Siegbert Remberger einen Bogen von Klassik zu Pop. Er hat bei seinem Solorezital klassische spanische Musik ebenso im Repertoire wie Beatles-Hits.

Rheinfelden: Auf Schweizer Seite ist in Rheinfelden am 29. Oktober im Jazzclub Q4 Kulturkeller des Hotels Schützen das Julian Lage Trio zu hören, ein Ensemble um den exzellenten Jazzgitarristen Julian Lage, der Jazz, Blues und Folk mischt.

Rheinfelden/DE setzt dieses Mal auf lokale und regionale Musiker. Am 12. Oktober treten im Jugendhaus bei einem Doppelkonzert die Anna.Lu-Band aus Rheinfelden und der Basler Singer-Songwriter Mike Low auf. Die stimmgewaltige Sängerin Anna Lu und ihr Partner, der Gitarrist Kalle Lüber, haben neben neu interpretierten Rock- und Popsongs auch melancholische, emotionale Balladen und eigene Stücke dabei. Mike Low erzählt mit seinen Songs Geschichten aus dem Leben.

Waldshut-Tiengen: Mit drei vielfältigen Konzerten im Schlosskeller Tiengen beteiligt sich das Kulturamt Waldshut-Tiengen am diesjährigen «Akkorde»-Festival. Am 2. Oktober nimmt Stephan Bormann, ein «Reisender auf der Gitarre», die Zuhörer mit durch Klangwelten von Fingerstyle, Jazzigem bis zu Improvisationen. Das Synergy Duo, das seit 30 Jahren gemeinsam unterwegs ist, spielt am 12. Oktober Virtuoses und eigene Kompositionen mit Einflüssen aus verschiedenen Kulturen. Der irische Songpoet und Gitarrist Colum Sands hat am 23. Oktober Lieder, Geschichten und Anekdoten von der Grünen Insel im Gepäck.

Wehr: Gypsy Swing in der Nachfolge von Django Reinhardt ist am 13. Oktober im Alten Spritzenhaus in WehrÖflingen angesagt, wo Gismo Graf, einer der besten jungen Jazzgitarristen, mit seinem Trio gastiert.

Lörrach: Erstmals mit im «Akkorde»-Boot ist die Kulturvilla Nellie Nashorn in Lörrach, die drei stilistisch verschiedene Künstler aufbietet: am 25. Oktober den «Freigeist» Claus Boesser-Ferrari, der für experimentelle Gitarrenmusik steht, am 26. Oktober Don Alder, einen Vertreter der Fingerstyle-Szene, und am 27. Oktober den Neuseeländer Zarek Silberschmidt, der Flamenco-Anklänge mit anderen Stilen mischt.