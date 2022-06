Gipf-Oberfrick Trotz grosser Herausforderungen: Das «Sichtfeld»-Open-Air will in diesem Jahr Träume wahr werden lassen Die Vorfreude ist riesig: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet das «Sichtfeld»-Open-Air wieder statt. Traditionell mit opulenten Dekorationen und einem geheimen Motto. Dabei hat das Organisationsteam dieses Jahr pandemie- und kriegsbedingt mit Herausforderungen zu kämpfen.

Das Sichtfeld-Open-Air 2019 stand unter dem Motto «Wältwiit» und lockte rund 4500 Besucher an. Horatio Gollin (16. August 2019)

In dicken Lettern steht es auf der Website: «Das Feld ruft. Bald erwacht das Fest wieder!» Die Vorfreude der «Sichtfeld»-Organisatorinnen und -Organisatoren ist aus diesen beiden Sätzen schon heraus zu spüren. Kein Wunder also, sagt Raphael Studer, OK-Präsident des Open-Airs: «Wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.»

In den letzten beiden Jahren musste das Fricktaler Open-Air aufgrund der Pandemiemassnahmen jeweils abgesagt werden. Letztes Jahr gar ziemlich kurzfristig.

Ein Open-Air, das Träume weckt

Nun aber findet das Open-Air wieder statt: Am Wochenende vom 5. bis 7. August verwandelt sich das Festgelände in Gipf-Oberfrick in eine Wunderwelt. Das «Sichtfeld» ist bekannt für seine prächtigen Aufbauten und opulenten Dekorationen – wobei das Motto traditionell bis zum Festivalstart ein Geheimnis bleibt.

Immerhin einen Hinweis gibt Studer trotzdem: «Es geht in Richtung Traum und Träume erfüllen.» Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die allermeisten Dekorationen werden von den Helferinnen und Helfern in stundenlanger Arbeit selbst gebastelt. Dieses Jahr unter anderem unzählige Origami-Kraniche, riesige Schmetterlinge und überdimensionale, bunte Lollipops.

Die Vorbereitung war eine Gratwanderung

Dabei sah sich das Organisationsteam gerade, was das Baumaterial angeht, mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Die pandemie- und kriegsbedingten Schwierigkeiten in den Lieferketten machten sich auch hier bemerkbar. Offerten für Holz etwa waren oft nur wenige Wochen lang gültig und dann bereits wieder überholt. Das ist mit ein Grund, weshalb die Ticketpreise leicht erhöht werden mussten.

Gleichzeitig war in den Wintermonaten noch völlig offen, ob das Festival überhaupt würde stattfinden können, eine frühzeitige Bestellung somit nicht möglich. Studer sagt denn auch:

«Wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet und so lange wie möglich mit den definitiven Bestellungen gewartet. Es war eine absolute Gratwanderung.»

Überhaupt mischt sich in all die Vorfreude auch etwas Respekt. Weil die Pandemie eben nicht nur einen Einfluss auf Lieferketten hat, sondern auch auf die Gesellschaft. «Viele sind es sich inzwischen gewohnt, auch mal ein Wochenende daheim zu verbringen», sagt Studer. «In den Jahren vor der Pandemie wussten wir: Die Leute kommen, egal, wie das Wetter ist. Nun sind wir nicht sicher, ob das immer noch so ist.»

Vorfreude grösser als die Skepsis

Der Vorverkauf für das Festival ist vor einigen Wochen angelaufen – und: Er läuft mässig. «Wobei das für uns absolut normal ist. Schon in den Jahren vor der Pandemie zog der Verkauf erst in den letzten Wochen vor dem Open-Air an», sagt Studer. Also kein Grund zur Sorge.

Überhaupt: Die Vorfreude überwiegt die Skepsis allemal. Bei Raphael Studer ist es etwa die Vorfreude auf die Auftritte von «Carrousel» und «Phenomden» – darauf eben, dass es endlich wieder losgeht.