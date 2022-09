Gipf-Oberfrick Wenn der Vater mit der Tochter auftritt: Die Lüscher's gemeinsam auf Kaninchenjagd Es war ein Generationenprojekt: Mit «Kaninchenjagd oder wenn Dobrowski kommt» standen Mia (29) und Kaspar (67) Lüscher zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Sie legten die Vater-Tochter-Rolle ab und schlüpften in ihre Bühnenrollen. Das Experiment ist geglückt.

Kaspar und Mia Lüscher, Tochter und Vater, traten erstmals gemeinsam in einer Produktion auf. Bild: zvg

Es ist ein spezielles Setting. Zwei Menschen, ganz unterschiedlicher Art, ganz unterschiedlicher Provenienz, treffen auf einer Müllhalde aufeinander. Sie ist jung, er alternd; sie ideenreich, er desillusioniert; sie sprüht vor Lebenskraft, er spült selbige geflissentlich mit Wein herunter.

Sie sucht ihren vierbeinigen Hasen, ein Löwenkopf, klein und weiss; er sagt, er sei ein alter Hase, ebenfalls bereits ordentlich angegraut.

Im Stück «Kaninchenjagd oder wenn Dobrowski kommt» brillieren Mia und Kaspar Lüscher – oder zum Titel passend: Im Stück hüpfen Wortwitz, Schalk und Tiefsinn während 70 Minuten munter auf der Bühne herum.

Das Stück ist, das sagen jene, die es gesehen haben, ein (Wort-)Genuss par excellence. So wie man ihn sich von Kaspar Lüscher, dem begnadeten Schauspieler, Regisseur und Autor aus Gipf-Oberfrick, kennt. Er hat das Stück im Frühling 2021 geschrieben, mitten in der Coronapandemie, in einer Zeit also, in der Zeit irgendwie zeitlos, bodenlos wurde.

Stück ist immer für eine Überraschung gut

Das Stück, das Kaija Ledergerber gelungen inszeniert hat, ist in der Handlung reduziert, dafür reich an Wortwitz, an Ideen – und immer für eine Überraschung gut. Eine davon ist für den, der die Namen auf den Plakaten nicht beachtet, dass hier Vater und Tochter auf der Bühne stehen. Auch das ein besonderes Setting, eines, das sich bewährt hat.

Mia und Kaspar Lüscher in dem Stück «Kaninchenjagd oder wenn Dobrowski» kommt. Bild: zvg

Elf Mal haben Vater (67) und Tochter (29) inzwischen das Stück auf einer Schweizer Bühne gespielt, am 23. September folgt um 20 Uhr die vorletzte Vorstellung, im Steinlichäller in Möhlin. Ein Heimspiel, zum Abschluss.

Es war ein Generationenexperiment, das, das darf man sagen, absolut gelungen ist. Am Anfang, im Frühling 2021, stand genau diese Idee, eine Produktion für zwei Generationen zu schreiben.

Kaspar Lüscher schmunzelt, als er an die Entstehung zurückdenkt. Er habe bislang immer mit Personen aus seiner Generation gearbeitet, erzählt er. Die Wahrnehmung der Welt trug damit, bei allen Differenzen der einzelnen Individuen, doch immer die gleiche (Generationen-)Brille.

«Die Wahrnehmung hat sich aber stark verändert. Das Leben der jungen Generation hat eine andere Dynamik.»

Dieses Verharren im immer Gleichen wollte Lüscher mit der neuen Produktion durchbrechen. «Wir freuten uns beide auf die gemeinsame Arbeit», blickt Kaspar Lüscher zurück. Sie seien aber auch etwas nervös gewesen, denn es war zugleich ein Aufbruch – vielleicht auch Ausbruch – aus der Vater-Tochter-Rolle und ein Eintauchen in die Rolle zweier Schauspieler, die aneinander in ihren Rollen wachsen.

Rollenswitch ist gelungen

Dieser Switch sei perfekt gelungen, sagt Vater Lüscher. «Wir waren nicht Vater und Tochter auf der Bühne, sondern zwei Schauspieler mit einer grossen Vertrautheit.» Das unbegrenzte Projekt «Vater-Tochter» wich hier, auf der Bühne, im Scheinwerferlicht, einem klar be- und eingegrenzten Projekt.

Die Gefahr einer solchen Konstellation ist es, dass es ein Rollenmix gibt, dass Beruf und Familie ineinanderfliessen, dass man auf der Bühne in die andere Rolle rutscht, in jene der Tochter oder des Vaters, dass beispielsweise der Vater die Kritik der Tochter nicht annehmen kann.

Das Gegenteil war der Fall. Jene Vorsicht, die man sonst haben muss, wenn man auf die Bühnenpartnerin oder den Bühnenpartner reagiert, diese Vorsicht, dem anderen ja nicht zu arg ins Gärtlein zu treten, stand hier keinen Moment zur Debatte. «Wir konnten absolut frei arbeiten», sagt Kaspar Lüscher. So habe er das noch nie erlebt, zur (Spiel-)Freiheit befreit.

Kaspar Lüscher zieht denn auch aus dem Vater-Tochter-Projekt eine durchwegs positive Bilanz.

«Das war ein 100-prozentig gelungenes Projekt.»