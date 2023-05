Gipf-Oberfrick Vom speziellen Bananensplit bis zum Mojito-Eis: Das sind für den Gelatieri die Glace-Trends 2023 Federico Hochreuter, Inhaber von «Chelati» in Gipf-Oberfrick, hat den Winter über am Rührwerk ordentlich getüftelt. Entstanden sind wieder einige neue Kreationen. Der Glace-Experte erzählt, welche Sorten diesen Sommer das Potenzial haben, zum Verkaufsschlager zu werden. Eins vorneweg: Auch Veganerinnen und Veganer dürfen sich freuen.

Federico Hochreuter hat in seinem «Chelati» in Gipf-Oberfrick neue Glace-Sorten kreiert. Bild: Dennis Kalt

Mit dem Gelato ist es wie mit Mode: Die Sommertrends werden einige Monate zuvor gesetzt. Das weiss natürlich auch Federico Hochreuter. Seit sieben Jahren produziert der gebürtige Argentinier die kalte Ware – und hat sich mit seiner Marke «Chelati» über die Grenzen des Fricktals hinaus einen Namen gemacht. Zeichen dafür: Im letzen Jahr entschieden in einer «Argovia Today»-Abstimmung 5000 Leserinnen und Leser, dass Hochreuters Gelateria in Gipf-Oberfrick die beste Glace des Kantons hat.

Die Tafel mit der Auszeichnung hängt auch noch ein Jahr später über dem Tresen in Hochreuters Gelateria. Er zeigt auf diese und grinst:

«Diese Auszeichnung hat mich stolz gemacht und besonders motiviert, für die Gelati-Fans neue Sorten zu kreieren.»

Und so hat Hochreuter auch in diesem Winter wieder eifrig am Rührwerk experimentiert, um für neue Geschmackserlebnisse zu sorgen.

Neu im Sortiment mit Sommertrend-Potenzial ist etwa das «Chelati-Bananensplit». Dabei handelt es sich um eine Kreation aus Bananenglace, kombiniert mit «Dulce de Leche» – einer Karamellcreme aus Milch, Zucker und Vanille – sowie Schokolade. Mit dieser Kreation, so sagt Hochreuter, wolle er die gewöhnliche Bananenglace, die nicht zu den Verkaufsschlagern zählt, aufpeppen. «Die Sorte ist in Argentinien bekannt, lange an der Rezeptur tüfteln musste ich daher nicht», sagt er.

Manchmal braucht er mehrere Anläufe

Doch es gibt auch Sorten, für die Hochreuter mehrere Anläufe braucht, bis die Rezeptur steht. Ein Beispiel hierfür ist die Sorte «Mojito-Limette». Das Problem bei der Kreation sei gewesen, dass der Alkohol nicht gut gefriert und er sich an das richtige Verhältnis zwischen Alkohol und Sirup langsam herantasten musste. «Weil der Geschmack gut angekommen ist, gibt es die Sorte ab dieser Saison auch als ‹Virgin-Mojito›; also alkoholfrei», sagt Hochreuter.

Die Mojito-Limetten-Glace – ob mit oder ohne Alkohol – ist denn auch der säuerlichen Note wegen eine der Empfehlungen Hochreuters, wenn die Hundstage anbrechen. Darüber hinaus verspreche die neue Sorte mit «Cranberries» – Preiselbeeren – den ultimativen Frischekick für die heissen Tage.

Auch für Veganerinnen und Veganer hat Hochreuter das Angebot erweitert: Neu gibt es jetzt eine Glace aus dunkler Schokolade, bei deren Zubereitung statt Milch einfach Wasser verwendet wird. «Das kommt auch bei Kindern und Jugendlichen erstaunlich gut an und könnte zur beliebtesten Sorte werden», sagt Hochreuter.

Derzeit produziert er «nur» eine halbe Tonne

Seine Glace produziert Hochreuter auf drei Maschinen. Derzeit sind es 500 Kilogramm die Woche. Doch: «Die Hauptsaison ist noch nicht angebrochen», sagt er. Mit den Sommermonaten steht sie aber unmittelbar bevor. Dann steigt die Produktionsmenge weit über eine Tonne Glace pro Woche. Denn nicht nur in Gipf-Oberfrick kommen die Glace-Fans in den Genuss seiner kalten Köstlichkeit. Etwa auch Cafés und Restaurants in der Region und neu auch die Badi in Laufenburg müssen beliefert werden. Viel Arbeit also, die auf den Gelatieri wartet.