Gipf-Oberfrick Volles Haus am Heimatabend: Trachtengruppe feiert mit Liedern, Tänzen und einer Komödie ihr 85-Jahr-Jubiläum Die Trachtengruppe Gipf-Oberfrick führte am Samstag ihren Heimatabend durch. Auf dem Programm standen Tänze, Lieder und eine Komödie. Unter den Gästen waren viele Trachtengruppen.

Das Chörli der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick mit Christoph Möri am Schwyzerörgeli und Andreas Liebi am Bass (rechts). Bild: Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Tänze, Lieder und eine Theateraufführung standen im Mittelpunkt des Heimatabends der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick am Samstagabend. Der Anlass bildete einen würdigen Rahmen für das 85-jährige Bestehen der Gastgeber. Viele Delegationen aus der Region nahmen die Gelegenheit wahr, einem vergnüglichen und unterhaltsamen Programm beizuwohnen.

1938 gegründet, hat sich Trachtengruppe Gipf-Oberfrick dem Volkstanz, dem Volkslied und dem Volkstheater verpflichtet. Aus diesen drei Komponenten bestand denn auch der zweiteilige Heimatabend, allseits als «Heimetobe» bezeichnet.

Im ersten Teil trugen das Gesangchörli unter der Leitung von Beatrice Waldmeier Lieder wie «Zämme sii und Freud ha» aus der Feder von Max Ackermann oder «Weni chönnt wini wet» von Ruedi Bieri vor – Lieder, die nicht etwa schon viele Jahrzehnte lang überdauert haben, sondern in letzter Zeit entstanden sind.

«En Gruess ins Fricktal» aufgeführt

Gleiches galt für die Tänze, die von Lotty Hermann, Tanja Grau und Werner Vogel choreografiert worden sind. Letztere hat den Tanz «En Gruess ins Fricktal» geschaffen und damit quasi die Brücke zwischen Gästen und Gastgebern geschlagen.

Die Tänzerinnen und Tänzer von der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick. Bild: Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Abends lieferte die «Husmusig Effige» als kleine, aber feine Begleitung von Chor und Tanzgruppe. Christoph Möri am Schwyzerörgeli und Andreas Liebi am Bass unterstützten den Chor mit viel Gespür für die Nuancen der Lieder. Die Tanzleitung hatten Regina Weitnauer und Jeanette Roth.

Der Anlass war gut besucht, in der Mehrzweckhalle waren freie Plätze Mangelware. Vor allem in der Pause herrschten vor dem Tombola-Stand und der Küche reger Betrieb. Wer ein Stück vom reichhaltigen Dessertbuffet wollte, musste anstehen. Unter den Gästen befand sich Denise Hintermann, Präsidentin der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Ihr Fazit vom Heimatabend:

«Eine schöne Veranstaltung.»

Julie Schütz von der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick (links) mit Denise Hintermann, Präsidentin der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Durch das Programm führten Julie Schütz und Max Rickenbach. Beide traten ausserdem in der Komödie «Family im Chaos» auf, verbrachten also einen intensiven Abend. Der «Heimetobe» der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick, Mitglied im Aargauischen Trachtenverband und in der Schweizerischen Trachtenvereinigung, findet jedes Jahr im Frühling statt, das Volkstheater nur alle zwei Jahre.

Ihre Solidarität mit den Gastgebern bekundeten etliche Delegationen, unter anderem die Trachtengruppen Dagmersellen, Merenschwand, Eiken, Leutwil, Liestal, Aesch, Schinznach-Dorf, Sissach und Umgebung sowie die Volkstanzgruppe Eggenwil. Mit dabei waren ausserdem Vertreter vom Jodlerklub Pizol-Vilters und von den Alphorner vom Sunneberg.

Komödie mit Stil: Beatrice Waldmeier und Max Rickenbach in einer Szene von Family im Chaos. Bild: Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Das Theater führten neben Max Rickenbach und Julie Schütz Beatrice Waldmeier, Nicole Reimann, Pascal Fasel, Marcel Zulliger, Fritz Plattner und Regine Leutwyler auf. Regie führte Marcel Knoll. Die «Husmusig Effige» lud danach zum Tanz ein – der Kuchen musste ja irgendwie verarbeitet werden. Schluss war aber noch lange nicht. Gegen Mitternacht stand als krönenden Abschluss des Heimatabends die Nietenverlosung an. Klarer Fall: Verlierer gab es keine, nur Gewinner.