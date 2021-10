Gipf-Oberfrick Unfall mit Lastwagen: 14-jährige Töfflifahrerin bleibt bewusstlos liegen und hat nun Anzeige erstattet Ein Mädchen muss in Gipf-Oberfrick einem Lastwagen ausweichen und wird später von ihrer Mutter ins Spital gebracht. Nun sucht die Polizei den Fahrer des Lastwagens sowie Zeugen.

Der Unfall hatte sich bereits am Dienstag der vergangenen Woche, also am 19. Oktober, etwa um 17 Uhr auf dem Kornbergweg in Gipf-Oberfrick ereignet. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Auf ihrem Motorfahrrad fuhr die 14-Jährige vom Zentrum her bergwärts, um nach Herznach zu gelangen. Auf dieser Nebenstrasse kam ihr ausserhalb des Dorfes ein Lieferwagen entgegen. Dieser soll in der Mitte der schmalen Fahrbahn gefahren sein. Die Mofa-Fahrerin wich nach rechts aus und stürzte.

Lieferwagen fährt davon

Mit beschädigtem Helm blieb die Töfflifahrerin minutenlang bewusstlos liegen, ehe sie dann ihre Mutter anrufen konnte. Diese brachte das Mädchen anschliessend ins Spital. Dort zeigte sich, dass es zusätzlich zu einer Hirnerschütterung Knochenbrüche erlitten hatte.

Der Lieferwagen hatte zwar verlangsamt, war dann aber ohne anzuhalten in Richtung Gipf-Oberfrick davongefahren. Das Fahrzeug weise eine rote Kabine und eine Ladebrücke auf, teilt die Kapo mit.

Anzeige erstattet In Begleitung ihres Vaters hat die 14-Jährige nun bei der Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) Anzeige erstattet. Diese sucht den Fahrer des Lieferwagens und Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder:

23 Bilder 23 Bilder Mülligen, 19. Oktober: Wegen eines anderen Autos musste ein Automobilist auf der A1 ausweichen. Er prallte schleudernd gegen die Brückenmauer. Verletzt wurde niemand. Der andere Wagen fuhr weiter und wird gesucht. Kapo AG

(cri)