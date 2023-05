Gipf-Oberfrick Über 1000 Besucherinnen und Besucher pro Tag: Der Rummel um den «Chriesiwäg» ist ungebrochen Während der vergangenen «Chriesibluescht» waren Tausende Besucherinnen und Besucher aus der halben Welt auf dem «Chriesiwäg»unterwegs. Das bringt zwar einige Herausforderungen – für Landschaftsführerin Regine Leutwyler aber überwiegen die positiven Aspekte.

Regine Leutwyler ist als Landschaftsführerin viel mit Touristinnen und Touristen auf dem «Chriesiwäg» unterwegs. Bild: Nadine Böni (18. 4. 2019)

Die weisse Pracht ist vorbei: Die «Chriesibluescht» ist in den vergangenen Tagen zu Ende gegangen. «Die Bäume tragen, wenn überhaupt, nur noch ganz vereinzelte Blüten», sagt Regine Leutwyler, Landschaftsführerin im Jurapark Aargau. Das gilt auch für die Bäume entlang des bekannten «Chriesiwägs» in Gipf-Oberfrick.

Der Weg führt durch die kirschbaumreiche Landschaft des Fricktals – und zieht so inzwischen Besucherinnen und Besucher nicht nur aus der Region, sondern aus der halben Welt an. Vor allem eben in den Wochen der «Bluescht» im Frühling. Da kommen sogar Besucherinnen und Besucher aus Asien oder asiatischer Herkunft.

Weit über 1000 Besucher an einzelnen Tagen

Besonders gross war der Andrang in diesem Jahr über die Ostertage, als die Kirschblüte zwar erst ihren Anfang nahm, aber das Wetter mitspielte. Am Ostermontag waren es mehr als 1700 Besucherinnen und Besucher auf dem «Chriesiwäg», am Ostersonntag 1300. Leutwyler hat sie eigens gezählt. Und auch am letzten Aprilwochenende waren insgesamt noch einmal gut 1000 Personen auf dem Weg unterwegs.

Werbung wird für den «Chriesiwäg» keine gemacht, seinen hohen Bekanntheitsgrad hat er vor allem den sozialen Medien zu verdanken. Leutwyler weiss: «Hier posten viele Besucherinnen und Besucher Fotos und Videos, die dann ein grosses Publikum erreichen.»

Die steigenden Besucherzahlen bringen dabei auch Herausforderungen mit sich. So wird inzwischen während der «Bluescht» jeweils samstags ein Verkehrsdienst eingesetzt, um den Besucherstrom zu meistern und ihn zu alternativen Parkplätzen zu lenken. «Ziel ist es, dass nicht alle beim Volg-Dorfladen parkieren und dort die Kundschaft keinen Platz mehr findet», sagt Leutwyler.

An schönen Tagen zieht die weisse Blütenpracht am «Chriesiwäg» über 1000 Besucherinnen und Besucher an. Bild: Dennis Kalt (14. 4. 2022)

Auch auf dem Weg selbst gab es in den vergangenen Jahren schon Probleme. Landwirte störten sich daran, dass sich die Gäste teils auch im hohen Gras unter den Kirschbäumen niederliessen, um dort zu picknicken. In diesem Jahr wurden an einzelnen Stellen sogenannte «Ruheinseln» unter den Bäumen geschaffen und das Gras an diesen Stellen vorgängig gemäht. So konnten die Besucherinnen und Besucher kanalisiert werden. «Das hat gut funktioniert», sagt Leutwyler. Auch die eigens aufgestellten Bänkli seien gut angekommen.

Der Jurapark Aargau informiert ausserdem auf einem Flyer in englischer Sprache über die Verhaltensregeln auf dem «Chriesiwäg».

Die positiven Aspekte überwiegen

Für die Landschaftsführerin überwiegen klar die positiven Aspekte des Rummels gegenüber den weniger schönen Nebenerscheinungen: «Der ‹Chriesiwäg› gibt uns die Möglichkeit, Besucherinnen und Besucher für die Bedeutung der Hochstammbäume zu sensibilisieren und ihnen wertvolles Wissen über die hiesige Landschaft und Natur zu vermitteln. Gleichzeitig ist es ein wichtiger Absatzkanal für zertifizierte Regionalprodukte», sagt Leutwyler.

Am Wegrand werden regionale Produkte angeboten – die «Chriesiwürste» waren dieses Jahr im Nu ausverkauft. Bild: Nadine Böni

Für sie ist ausserdem klar: Der «Chriesiwäg» ist zu jeder Jahreszeit eine Wanderung wert. Nach den Kirschbäumen blühten nun die Apfel- und Quittenbäume. «Die sind mindestens so schön wie die ‹Chriesibluescht›.»