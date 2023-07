Gipf-Oberfrick Sogar am Lindenbaum hängen auf wundersame Weise auf einmal echte Chriesi Von allen Seiten strömten die Besucherinnen und Besucher herbei ans Chriesifäscht in Gipf-Oberfrick. Ein Fest fürs Dorf im Dorf.

Für alle ist das Passende dabei an den Ständen auf dem Festpatz. Bild: Karin Pfister

Der Käse wäre vermutlich auch ohne Ofen geschmolzen. Der Männerchor Gipf-Oberfrick hatte sich trotz hochsommerlicher Temperaturen für einen Raclette-Stand entschieden und: «Es läuft super».

Wie ein «Magnet», so Cyrill Stäuble von der Stützpunkt-Feuerwehr Frick, war die Autodrehleiter, die zum ersten Mal am Chriesifäscht in Gipf-Oberfrick im Einsatz war. Rund eine Dreiviertelstunde nach Beginn war die Drehleiter bereits rund zehn Mal nach oben gefahren, und die Schlange an weiteren Interessierten wurde immer länger.

Aus 33 Meter Höhe hatte man den perfekten Blick aufs Festgelände und übers ganze Dorf, aber eigentlich war die Idee eine andere gewesen. Gemeinderat Jos Bovens: «Von oben kann man die neuen Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Kirche und des Friedhofgebäudes am besten sehen.»

Chriesiglace und frittierte Chriesi, aber auch Zanderknusperli

Der Gang über den Festplatz rund ums Gemeindehaus und auf der gesperrten Landstrasse bot für alle etwas. Syrische Gerichte und ukrainische Desserts wurden feilgeboten, gleich daneben unterhielten vier ukrainische Flüchtlinge aus der Region – Lviv Virtuosos – das Publikum musikalisch mit Volksliedern. Bei den Landfrauen konnten griechische Gyros probiert werden, die Trachtengruppe servierte Chriesiglace und frittierte Chriesi, aber auch Zanderknusperli.

9 Bilder 9 Bilder Impressionen vom Chriesifäscht in Gipf-Oberfrick. Bild: Karin Pfister

Beim Verein Oberfricker Rehböcke konnte Beer-Pong gespielt werden und vor dem Gemeindehaus war eine Leiter zum Kirschenpflücken aufgestellt. Diese führte zu einem Lindenbaum, wo am Samstag auf wundersame Weise auf einmal echte Chriesi hingen.

«Es ist immer heiss am Chriesifäscht»

Zum sechsten Mal insgesamt fand das Chriesifäscht diesmal statt und zum ersten Mal seit 2019. Das Wetter ist in Gipf-Oberfrick ein sicherer Wert. «Es ist immer heiss am Chriesifäscht», so Gemeinderat Jos Bovens, der zusammen mit Gemeindeschreiber Urs Treier für die Organisation verantwortlich war.

«Es ist ein Fest fürs Dorf im Dorf. Das Chriesi bildet den Rahmen, aber es soll ein offenes Fest sein», ergänzte Urs Treier. Das bunt gemischte Programm kam überall gut an. «Wir haben für alle, von Jung bis Alt, etwas dabei.»

Das Ziel der Organisatoren – «das schöne Gelände rund ums Gemeindehaus nützen und gemütliches zusammensitzen» – wurde schon kurz nach Festbeginn erreicht. Von allen Seiten strömten interessierte Besucherinnen und Besucher ans Chriesifäscht und liessen sich entspannt von Stand zu Stand in einen wunderbar warmen Fricktaler Sommerabend treiben.