Castingshow in Gipf-Oberfrick Spotlights an: «Das Mikrofon» gibt nach drei Jahren Pause die Bühne wieder frei Am 14. Mai steigt das Finale des Nordwestschweizer Songcontests – mit drei Acts aus dem Fricktal. Über 30 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich mit Selfie-Videos beworben. Neben Preisgeldern winkt allen Teilnehmern eines: Ein professionelles Setting und die Erfahrung von grossem Publikum gestanden zu sein.

Das letzte Finale von der Nordwestschweizer Castingshow «Das Mikrofon» fand am 4. Mai 2019 in Gipf-Oberfrick statt. Philipp Werner/«Voll im Bild»/zvg

Es ist schon eine Weile her, als zum letzten Mal die Stimmen auf der Finalebühne an der Nordwestschweizer Castingshow «Das Mikrofon» ertönten. Doch nun, nach drei Jahren, messen sich am 14. Mai wieder talentierte Sängerinnen und Sänger in der Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick vor grossem Publikum und einer fünfköpfigen Jury.

Nach den coronabedingten Absagen 2021 und 2020 freut sich OK-Gesamtleiter Marcel Hasler, dass die Spotlights wieder angehen. Er sagt: «Das Organisationskomitee und die Mitwirkenden sind mit viel Elan und Freude an der Arbeit.»

Mit Selfie-Video in die Finalrunde

Unter den Finaleteilnehmenden befinden sich mit Svenja Gfeller & Melina Zwahlen (Gipf-Oberfrick), Sophie Chevalieva (Stein) und Fiona Rosamilia auch drei Acts aus dem Fricktal. Die Teilnehmenden des Finales – bis auf drei, die sich bereits für die abgesagte Finalshow 2020 qualifizierten und nun ein Freilos erhielten – setzten sich in einer Ausscheidung durch, für die sie ein Selfie-Video mit Gesang eingesendet hatten. Hasler sagt:

«Kriterien für die Bewertung waren hauptsächlich der Gesang, nicht die Videoqualität. Zudem auch die Originalität – etwa, wenn sich jemand mit einem eigenen Titel beworben hat.»

Über 30 Videos gingen ein. «Wir haben wieder eine recht hohe Qualität», sagt Hasler. Anders als ähnliche Formate, die etwa im Fernsehen ausgestrahlt werden, ginge es bei «Das Mikrofon» nicht darum, die Zuschauenden zu belustigen. «Der Songcontest will Nachwuchskünstler fördern», so Hasler.

Dies zum einen in dem man den Finaleteilnehmenden ein professionelles Setting mit Ton-, Licht- und Videoanlage und Techniker bietet. Zum anderen mit Workshops im Vorfeld des Finales. An diesen feilen etwa Gesangscoaches mit den Teilnehmenden an ihren Liedern und auch an der Bühnenpräsenz wird gearbeitet.

Bereits über 250 Tickets sind verkauft

Hasler rechnet am Finale mit rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern. «Bereits über 250 Ticket sind an Familie und Fans der Finaleteilnehmenden verkauft», sagt Hasler. Das Finale selbst beginnt um 20 Uhr und teilt sich in zwei Runden. Wenn die ersten 15 Auftritte beendet sind, berät sich die Fachjury – die aus fünf professionellen Sängerinnen und Sängern besteht –, um die drei besten Darbietungen zu bestimmen, so Hasler. Aber:

«Auch der Liebling des Publikums kommt in das Finale.»

Anschliessend performen die vier Teilnehmenden ein zweites Lied. Danach berät sich die Fachjury nochmals, um den Sieger zu bestimmen.

Neben Preisgeldern – 500, 300, 200 und 100 Franken für die Plätze 1 bis 4 – nehmen alle Teilnehmenden eines mit nach Hause: Die Erfahrung im Rampenlicht vor grossem Publikum gestanden zu sein.