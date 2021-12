Gipf-Oberfrick Junioren-Meister: Dieser 12-jährige Fricktaler verblüfft die ganze Snooker-Schweiz Was für ein Erfolg: Jenson Schmid ist neuer Schweizer Meister im Snooker. Er besiegte sämtliche Gegner – und das in der Kategorie U21, wo er auf Spieler traf, die Jahre älter sind als er. Denn der Gipf-Oberfricker ist gerade mal 12 Jahre alt und verblüfft bereits die ganze Snooker-Schweiz.

Jenson Schmid mit dreien seiner zahlreichen Pokale Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Es ist ein lustiges Bild, das am Sonntag in einer Lenzburger Snookerhalle entstand: Darauf ist Jenson Schmid zu sehen, der in der Mitte auf dem Siegertreppchen steht – aber trotzdem kleiner ist als seine unterlegenen Mitstreiter auf den Plätzen zwei und drei.

Sein zartes Alter von 12 Jahren hinderte das Snookertalent aus Gipf-Oberfrick nicht daran, seine um Jahre älteren Konkurrenten zu besiegen und Schweizer Meister in der Kategorie U21 zu werden.

Auf den Zehenspitzen am Tisch

Das ist aussergewöhnlich – insbesondere, weil beim Snooker kleine Spieler eigentlich im Nachteil sind. «Jenson muss für einige Spielzüge auf die Zehenspitzen stehen. Das bringt natürlich nicht die nötige Stabilität», sagt Jensons Vater Patrik Schmid. Weiter sei Erfahrung ein wichtiger Faktor zum Spielerfolg.

Am Wochenende wurde Jenson Schmid aus Gipf-Oberfrick Junioren-Schweizer Meister im Snooker. zvg

Begonnen habe alles in den Ferien in einem spanischen Hotel, erzählt Patrik Schmid. Dazumal war Jenson fünf Jahre alt und fand Gefallen am hoteleigenen Billardtisch. Fortan wurde es für ihn zum Ritual, in den Ferien Billardkugeln zu versenken. Nebenher weckten Snookerpartien, die im Fernsehen liefern, sein Interesse. Bei diesem Spiel sind die Kugeln kleiner, der Tisch grösser und die Löcher enger als beim Billard.

Sein Talent war sofort ersichtlich

«Mein Sohn wollte unbedingt einmal Snooker spielen, also nahm ich ihn mit nach Unterentfelden, wo in einem Club ein Snookertisch stand», sagt Patrik Schmid. Dort zeigte sich der zufällig anwesende Besitzer des Snooker-Lokals Kiss-Shot, Daniel Holliger, begeistert vom Knirps aus Gipf-Oberfrick:

«Der Junge muss gefördert werden. Er hat Talent. »

In der Folge nahmen Jensons Trainingsstunden am Snookertisch zu. Bald gewann das Naturtalent erste Turniere und schon im Alter von zehn Jahren wurde Schmid schliesslich Vize-Schweizer Meister in der Juniorenkategorie U21. Dazumal unterlag er im Final seinem damaligen Kontrahenten Dan Salzmann deutlich – nun bot sich die Chance zur Revanche.

Die Junioren-Schweizer Meisterschaften fanden im «Kiss-Shot» in Staufen bei Lenzburg an. Ein Heimvorteil für Jenson, der oft dort trainiert.

Das Ziel: Profi werden

Im Halbfinal spielte Jenson gegen den acht Jahre älteren Joel Hirschi aus Bern und besiegte ihn glatt mit 3:0. Im Final wartete Dan Salzmann. Trotz anfänglichem 1:0-Rückstand blieb Jenson Schmid ruhig und konzentriert. Er drehte das Spiel und gewann am Schluss mit 3:1.

Inzwischen trainiert der junge Fricktaler zwischen zehn und 15 Stunden in der Woche. Meistens ist dabei sein Vater Spielpartner. Dieser ist ihm allerdings nicht ebenbürtig:

«Ich habe keine Chance gegen meinen Sohn.»

Jenson Schmids Ziel ist klar: «Ich will Profi werden». Dass das für einen Schweizer möglich ist, machte der Rheinfelder Alexander Ursenbacher vor.