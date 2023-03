Gipf-Oberfrick In der Weltspitze etabliert: Der Aargauer Bob-Anschieber Sandro Michel zieht positive Bilanz – hadert aber mit den Hundertsteln Vize-Europameister, Bronze an der Weltmeisterschaft und Vierter im Gesamtweltcup – der Fricktaler Bob-Anschieber Sandro Michel blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Allerdings wäre mit ein bisschen Glück auch noch viel mehr drin gelegen. Das Ziel für die kommende Saison ist für den 26-Jährigen deshalb klar: zumindest einmal ganz oben auf dem Podest zu stehen.

Pilot Michael Vogt (links) und Sandro Michel freuten sich an der WM in St. Moritz über den Gewinn der Bronzemedaille. Bild: Mayk Wendt / Keystone

Mit dem Winter, der vorbei ist, hat nun auch Bob-Anschieber Sandro Michel wieder eine Saison im Kampf gegen die Uhr hinter sich gebracht. Zusammen mit Pilot Michael Vogt setzte sich der 26-jährige Gipf-Oberfricker endgültig in der Weltspitze fest. Die Ergebnisse des Duos waren beachtlich: eine Silbermedaille an den Europameisterschaften in Altenberg, Bronze an den Weltmeisterschaften in St. Moritz sowie ein vierter Rang in der Wertung des Gesamtweltcups.

«Im Grossen und Ganzen sind wir sehr zufrieden», bilanziert denn auch Michel die vergangene Saison. In insgesamt fünf Weltcup-Rennen – mit WM und EM sind es sogar sieben Rennen – stand das Duo auf dem Podest. Damit drang es in die Phalanx der deutschen Weltspitze ein, welche die ersten Plätze in den vergangenen Jahren fast exklusiv für sich verbuchte.

Nicht immer war die Zeit der beste Freund

Doch an der einen oder anderen Stelle relativiert Michel ein wenig die vergangene Saison. Er sagt: «Das Hundertstel-Glück war nicht immer auf unserer Seite.» So haben denn an der Europameisterschaft in Altenberg tatsächlich nur fünf Hundertstel auf das deutsche Siegerduo gefehlt. «Dann wären wir Europameister geworden», sagt Michel. Noch knapper war es in Sachen Edelmetall in St. Moritz an der Heim-WM. Gerade einmal eine Hundertstelsekunde fehlten hier Michel und Vogt für die Silbermedaille.

Dennoch freute sich Michel riesig über die Bronzemedaille. Denn für ihn war es nicht nur eine Art Belohnung für den grossen Einsatz und die Zeit, die er in den vergangenen Jahren in den Bobsport investiert hat. Den Jahren, in denen er zwischen Training, Rennen, Familie, Studium und jetzt mit seiner Arbeit als Projektingenieur jonglieren musste.

Die Bronzemedaille hatte auch eine historische Bedeutung für den Schweizer Bobsport: Denn letztmals waren es Beat Hefti mit Silber im Zweier und Rico Peter mit Bronze im Vierer, die 2016 Edelmetall holten.

Ein emotional unglaublich schönes Erlebnis

Für Michel war denn auch die Heim-WM das Highlight der Saison. Zumal auch an der Strecke und im Zielraum viele Fans, die Familie und Freunde ihn anfeuerten und mit ihm feierten. Michel sagt:

«Emotional war das ein unglaublich schönes Erlebnis.»

Nach dem letzten Weltcup-Rennen im lettischen Sigulda vor wenigen Wochen gönnte sich Michel nach der langen Saison eine Auszeit und legte eine Trainingspause ein. Während sein Pilot Michael Vogt derzeit in Frankreich unterwegs ist, um bereits neues Material für die kommende Saison zu testen, ist Michel wieder langsam in den Trainingsbetrieb eingestiegen. «Im April geht es dann wieder so richtig los mit fünf bis sechs Einheiten in der Woche», sagt Michel.

Höhepunkt in der nächsten Saison sind für Michel die Weltmeisterschaften im deutschen Winterberg. «Die Strecke liegt uns», so Michel. Am Weltcup-Rennen im Januar belegte das Duo hier den zweiten Platz. Darüber hinaus will Michel nächsten Winter gerne einmal an einem Weltcup-Rennen ganz oben aus dem Podest stehen. «Das motiviert mich, dafür mache ich den Sport», so Michel.