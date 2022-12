Gipf-Oberfrick «Ich kriege Gänsehaut, wenn ich Messi zuschaue»: Diese Aargauer Familie fiebert dem WM-Final entgegen Die Gipf-Oberfricker Familie Hochreuter stammt aus Argentinien – entsprechend gespannt blickt sie dem Final an der Weltmeisterschaft gegen Frankreich entgegen. Sie wünschen ihrem gebeutelten Land den Titel, und mindestens genauso fest ihrem Superstar Lionel Messi.

In Gipf-Oberfrick fiebert die Familie Hochreuter mit Vater Federico (rechts) und den Söhnen Lukas (links) und Santiago dem Final entgegen. zvg/Aargauer Zeitung

In Gipf-Oberfrick schlagen sie in diesen Tagen ganz laut: die Herzen der Familie Hochreuter. Vater Federico ist in Argentinien geboren, gemeinsam mit Frau Florencia führt er heute im Fricktaler Dorf die Gelateria und Bar Chelati – und natürlich sind sie allesamt leidenschaftliche Fans der «Albiceleste», der argentinischen Nationalmannschaft. «In Argentinien wird der Fussball sehr intensiv gelebt. Das kann man sich hier in der Schweiz gar nicht richtig vorstellen», sagt Sohn Lukas Hochreuter.

Vielleicht ist sie in diesen Tagen sogar noch intensiver, die Liebe der Argentinierinnen und Argentinier zu ihrer Nationalmannschaft rund um Superstar Lionel Messi. Die Wirtschaftskrise hat im Land drastische Folgen, die Inflation liegt inzwischen bei unfassbaren 100 Prozent.

Die Bevölkerung leidet – und sie findet in der Nationalmannschaft, wenn nicht Trost, dann doch immerhin etwas Ablenkung und Freude. «Die Weltmeisterschaft bringt die Menschen auf andere Gedanken», sagt Hochreuter.

Alle würden es Lionel Messi gönnen

Und dann ist da eben Messi. «Das Idol aller argentinischer Kinder und Jugendlicher, das Idol aller Argentinierinnen und Argentinier», sagt Lukas Hochreuter. Natürlich ist er auch sein Idol:

«Ich bin mit Lionel Messi gross geworden und kann mich gar nicht an eine Zeit erinnern, in der er nicht spielte. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich ihm zuschaue – ja sogar jetzt, wo ich über ihn spreche.»

Die Fans in Argentinien wünschen ihrer Mannschaft den Titel. Aber wohl sogar noch etwas mehr ersehnen sie ihn für Lionel Messi, für den es am Sonntag die letzte Chance sein wird, Weltmeister zu werden. Es wäre für das Land der erste WM-Titel seit 1986. Seit Diego Armando Maradona, der in Argentinien noch immer wie ein Gott verehrt wird. «Alle, aber wirklich alle würden Messi das gönnen», sagt Hochreuter.

Die WM-Spiele der «La Scaloneta» – den Namen trägt die Mannschaft in Argentinien auch in Anlehnung an ihren Coach Lionel Scaloni – hat die Familie Hochreuter bisher meist in ihrer Gelateria an der Gipf-Oberfricker Landstrasse verfolgt. Bei jedem Tor von Lionel Messi gab es jeweils ein Gratisgetränk für die Gäste. Lukas Hochreuter zuckt mit den Schultern und sagt: «Bis jetzt waren es schon fünf Treffer, also ganz schön viele Gratisgetränke – aber die haben wir noch so gerne ausgeschenkt.» Der Freude über die Tore tat das ganz sicher keinen Abbruch.

Die Aufregung vor dem Final steigt langsam

Das Halbfinalspiel am Dienstag gegen die Kroaten haben Hochreuters dann ausnahmsweise daheim geschaut, einkleidet natürlich in weiss-himmelblaue Schals, Mützen und Trikots. Die Spiele sind für die ganze Familie eine hochemotionale Angelegenheit. «Wenn Argentinien spielt, halte ich es kaum aus», sagt Hochreuter. Entsprechend lautstark wurden die Tore und der Finaleinzug bejubelt: «Ich bin noch immer etwas heiser davon», sagt Hochreuter lachend.

Die Aufregung steigt nun, je näher das Finalspiel gegen die französische Nationalmannschaft mit ihrem Superstar Kylian Mbappé rückt. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr. Noch will Hochreuter gar nicht so richtig daran denken, was passieren würde, wenn Argentinien dann tatsächlich gewinnen sollte:

«Ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir das feiern würden – aber es wären ganz sicher unbeschreiblich emotionale Momente für die ganze Familie.»

In der Gelateria der Hochreuters findet am Sonntag wieder ein kleines Public Viewing statt. Die Familie hat dafür eigens ein argentinisches Menu kreiert: zwei Empanadas nach Wahl mit Süsskartoffel-Fries und Getränk – benannt ist es natürlich nach der «Scaloneta». Natürlich hoffen Hochreuters dabei auch, vielleicht wieder ein paar Gratisgetränke ausschenken zu «müssen». Dann, wenn Lionel Messi trifft.

Lukas Hochreuter überlegt einen Moment, als er nach einem Resultattipp gefragt wird, dann sagt er entschlossen: «1:0 für Argentinien. Das Tor schiesst Lionel Messi kurz vor Schluss.» Es wäre ein Moment, in dem sie wieder ganz laut schlagen – die Herzen der Familie Hochreuter aus Gipf-Oberfrick.