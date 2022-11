Gipf-Oberfrick «Bei mir erhält jeder eine Chance»: «Rössli»-Wirt kümmert sich um Schulabbrecher und hat eine Lehrtochter aus der Ukraine eingestellt Vor gut einem Jahr kam Mariia Ushakova für ein Praktikum in die Schweiz und blieb, nachdem der Krieg in ihrem Land begann. Seit vier Monaten macht sie eine Lehre als Köchin im Restaurant Rössli in Gipf-Oberfrick. Sie ist nicht die einzige Osteuropäerin, die bei Wirt Robert Hürzeler arbeitet und so in die Gesellschaft integriert wird.

«Rössli»-Wirt Robert Hürzeler mit Emilia Jakovljev, Mariia Ushakova und Liudmyla Zabuha (von links). Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Mariia Ushakova wirkt selbstbewusst und spricht sehr gut Deutsch, obwohl sie erst vor einem Jahr von der Ukraine in die Schweiz gekommen ist. Sie kam, um ein viermonatiges Praktikum im Bereich Landwirtschaft bei einem Bauern zu machen.

Dann kam der Krieg in ihr Land und die damals 20-Jährige wollte nicht zurück. Glücklicherweise konnte sie bei einem anderen Bauern vorerst weiterarbeiten. Währenddessen schaute sie sich nach einer Lehrstelle um und holte ihre Mutter aus der Ukraine auch in die Schweiz.

Zum gleichen Zeitpunkt fiel im Restaurant Rössli in Gipf-Oberfrick eine Köchin aus, die Lehrstelle war allerdings bereits besetzt, als der Landwirt, bei dem Ushakova arbeitete, im «Rössli» nachfragte, ob dort Bedarf für eine Lehrtochter sei. Robert Hürzeler überlegte nicht lange, wollte es probieren und lud die junge Ukrainerin zum Probearbeiten ein. Er sagt:

«Wir müssen Integration nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis leben.»

Und nicht nur das. Hürzeler hat bis jetzt immer Auszubildende betreut, die ihre Lehre oder auch die Schule abgebrochen hatten, oder solche, denen gekündigt wurde. Aber auch jungen Menschen, die gar nichts gelernt haben, gibt er eine Chance. Für die Leute sei es schwierig, so der «Rössli»-Wirt, mit so einer Vorgeschichte eine Anstellung zu finden. Eine weitere Küchenaushilfe ist zurzeit im Alkoholentzug und hätte aufgrund des Alters keine Chance auf dem Arbeitsmarkt.

Ebenfalls im ersten Lehrjahr zur Köchin ist Emilia Jakovljev aus Serbien. Ihre Mutter fand vor sechs Jahren eine Arbeitsmöglichkeit in der Schweiz und holte ihre Tochter ein Jahr später nach. Im Restaurant absolvierte die 20-Jährige vor ihrer Ausbildung bereits ein Praktikum, sodass sie schon einige Erfahrung in der Küche hat. Ausserdem besuchte sie zwei Jahre die Kantonale Schule für Berufsbildung und ein Jahr die Sekundarschule in Gipf-Oberfrick.

Begeisterung für die Arbeit in der Küche

Die junge Serbin kocht am liebsten Gemüsegerichte. Die könne man auf so vielfältige Arten zubereiten. Auch Mariia Ushakova mag die Vielfalt des Berufs. Sie habe sich beim Arbeiten in den Beruf verliebt und bereitet gerne Pastagerichte zu, die mit hausgemachtem Teig und all den verschiedenen Geräten auch etwas aufwendiger sind. Nicht ohne Stolz schwärmen die beiden Lehrtöchter von den Zutaten, die sie kreativ werden lassen. Sie sagen:

«Wir benutzen gute Lebensmittel. Alles ist hausgemacht, pur und ohne irgendwelche Pulver.»

Als dritte Frau im Bunde hilft die 44-jährige Ukrainerin Liudmyla Zabuha tatkräftig mit. Ihr Deutsch ist noch nicht so gut, sodass Mariia Ushakova beim Übersetzen hilft. Auch Zabuha kam wegen des Krieges und war wie auch viele andere unter der Obhut von Thomas Häfele, der für die Flüchtenden aus der Ukraine im Dorf verantwortlich ist. Durch ihn kam ein Probearbeiten im «Rössli» zu Stande und nun arbeitet sie seit kurzem als Aushilfe dort.

Zabuha möchte zurück in die Ukraine, sobald der Krieg vorbei ist. Anfangs war ihre Tochter noch bei ihr. Sie ist aber bereits zurück bei der Grossmutter in der Ukraine. Auch ihr Mann und der Rest der Familie warten dort auf sie. Die Arbeit im «Rössli» mag sie sehr gerne und sie liebt das Arbeiten in der Gemeinschaft mit den anderen.

Der Traum vom Leben in der Schweiz

Für die Zukunft wünscht sich Mariia Ushakova, hierbleiben zu können. Auch vor dem Krieg in der Ukraine war die Schweiz schon ihr Traumland, um zu studieren und zu lernen. Als nicht EU-Bürger war es Ukrainerinnen und Ukrainern vorher nicht möglich, dies zu tun. Diese Chance kann sie nun für sich nutzen.