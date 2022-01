Fricktaler Radsporttalent sattelt um: Noëlle Rüetschi will die Strasse erobern

Die 17-jährige Noëlle Rüetschi aus Gipf-Oberfrick hat ihre erste Saison bei den Juniorinnen hinter sich – und wusste dabei durchaus mit guten Resultaten auf sich aufmerksam zu machen. In der kommenden Saison nun will Rüetschi vermehrt Strassenrennen fahren. Sie wagt dafür den Sprung in die Niederlande.