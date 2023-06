Gipf-Oberfrick «Es wird bunt und ein bisschen abstrakt»: Das «Sichtfeld»-Open-Air hat zum Jubiläum eine Überraschung geplant Am Wochenende vom 4. bis zum 6. August verwandelt sich das Festivalgelände auf dem Kornberg in Gipf-Oberfrick wieder in ein Mekka für Musikbegeisterte: Die zehnte Ausgabe des «Sichtfeld»-Open-Airs steht an. Die Organisatoren rechnen mit über 4000 Besucherinnen und Besuchern.

Mit nur 21 Jahren gewann sie als erste Frau, erste Schweizerin und jüngste Teilnehmerin das renommierte Rap-Battle «End of the Weak» in der US-Metropole New York. Und nun steht sie bald im Fricktal auf der Bühne: KT Gorique, Rapperin aus dem Wallis mit ivorischen und italienischen Wurzeln, ist die Headlinerin des diesjährigen «Sichtfeld»-Open-Airs.

OK-Präsident Raphael Studer ist die Freude anzuhören, wie er das Engagement der inzwischen 32-Jährigen verkündet. Er sagt: «KT Gorique zieht auf der Bühne jeweils eine riesige Show ab und wird sicher für top Stimmung sorgen.»

Zum «Sichtfeld»-Open-Air kommen jeweils Tausende Besucherinnen und Besucher. Bild: zvg

Am Wochenende vom 4. bis zum 6. August verwandelt sich das Festivalgelände auf dem Kornberg in Gipf-Oberfrick wieder in einen Party- und Feierort, ein Mekka für Musikbegeisterte. Mit gut 4000 Besucherinnen und Besuchern rechnet das OK über die drei Festivaltage. Mit dem Line-up deckt das Festival einmal mehr viele Geschmäcker ab: Rap, Rock, Folk, Ska, Reggae, Electro-Swing und Swing, New Wave.

Eine Überraschung zum runden Geburtstag

Daneben gibt es wie immer ein Rahmenprogramm, etwa mit einem Brunch, einer Yoga-Session, dem traditionellen Kindernachmittag und einem Beerpong-Turnier. Hinzu kommt am Samstagabend eine Überraschung – schliesslich feiert das Open Air dieses Jahr einen runden Geburtstag: Das «Sichtfeld» findet zum zehnten Mal statt.

«Darauf sind wir megastolz», sagt Studer. Denn das Open Air bedeutet für alle Beteiligten jeweils einen riesigen Aufwand. «Ohne ganz viel Herzblut wäre das schlicht nicht möglich.» Das Jubiläum wird deshalb am Festival natürlich gefeiert – auch mit eigens dafür gestaltetem Merchandising: Pullover und T-Shirts zeigen die schönsten Bars der vergangenen Jahre.

Die Vorbereitungen für das Festival sind gut einen Monat vor dessen Start «im Endspurt», wie Raphael Studer sagt. Es bleibt die abschliessende Detailarbeit und dann natürlich noch der Aufbau auf dem Gelände, der rund eine Woche vor dem «Sichtfeld» startet. Mehrere Dutzend Helferinnen und Helfer sind daran jeweils beteiligt.

Die Besucherinnen und Besucher können mitwirken

Das Open Air ist bekannt für die opulenten Dekorationen auf dem Gelände. «Kunst – du auch?», lautet das diesjährige Motto, und Studer verrät immerhin so viel: «Es wird sehr bunt und ein bisschen abstrakt. Und die Besucherinnen und Besucher können selbst auch mitwirken.»

Auch im Jahr 2023 wird das Open Air ausserdem wieder «cashless», also bargeldlos, sein. Heisst: Die Bezahlung auf dem Festivalgelände ist nur mit Wertkarten möglich. Es hat Stationen auf dem Gelände, wo diese bar, über Twint oder per Kartenzahlung aufgeladen werden können. «Das System hat sich im vergangenen Jahr bewährt», sagt Studer.

Neu organisiert ist das Essensangebot auf dem Gelände: Das übernehmen in diesem Jahr Foodtrucks, die unter anderem Burger, Pommes, Asiatisches oder auch Glace anbieten. «Das bedeutet für uns organisatorisch eine grosse Erleichterung und garantiert den Besucherinnen und Besuchern ein qualitativ hochstehendes und vielfältiges Angebot», sagt Studer.