Wegen der Kirschessigfliege und der aufwendigen Ernte verschwinden immer mehr alte Hochstammbäume. Besonders bedroht ist eine alte Sorte, die ihren Ursprung in Gipf-Oberfrick hat: die «Frühe Lauber». Die Stiftung Pro Specie Rara will sich nun für den Erhalt und die Verbreitung einsetzen – und ist auf Hilfe von Personen angewiesen, die Platz in ihrem Garten haben.