Gipf-Oberfrick Der Cordon-bleu-Testsieger ist von den Reaktionen überwältigt: «Es war bombastisch» Im Gasthaus zum Rössli in Gipf-Oberfrick gibt es das beste Cordon bleu im ganzen Aargau – das zumindest hat ein Test der AZ im vergangenen April ergeben. Die entsprechende Berichterstattung, der Um- und Ausbau der Gartenwirtschaft und eine Gutscheinaktion sorgten im Restaurant für einen Grossandrang, der noch heute anhält.

Robert und Claudia Hürzeler-Prinz vor ihrer Gastwirtschaft «Rössli» in Gipf-Oberfrick. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

«Das Cordon bleu im ‹Rössli› hat eine äusserst schmackhafte, knusprige Kruste – perfekt.» So beschrieb der Tester der AZ im grossen Cordon-bleu-Vergleich im April das beliebte Fleischgericht im Gipf-Oberfricker Gasthaus. Das Fleisch sei saftig und der Käse wunderbar würzig. Das Cordon bleu schmeckte dem Tester so sehr, dass er es prompt zum besten im Kanton kürte.

Das hat beim Restaurant von Claudia und Robert Hürzeler für einen Grossandrang geführt. «Im Sommer war es jeden Tag voll», erzählt Claudia Hürzeler und Robert Hürzeler schiebt nach: «Es war bombastisch.» Es seien noch mehr und vor allem auch neue Gäste ins Restaurant gekommen.

Dazu hätten neben der Berichterstattung auch zwei weitere Umstände beigetragen. Kurz bevor die Testaktion stattfand, lief eine Werbeaktion des «Rössli» in einem Gutscheinbüchlein, bei der praktisch zwei Cordon bleus zum Preis von einem angeboten wurden. Zudem wurde kurz vor der Aktion die Gartenwirtschaft vergrössert und auf die doppelte Kapazität ausgebaut und überdacht. Robert Hürzeler sagt deshalb:

«Solche Aktionen ziehen natürlich bei den Leuten. Viele sind aber auch wegen des Zeitungsartikels gekommen.»

Da blieb oft kein Platz leer. So ist einem Aarauer passiert, der sich ohne Reservation auf den Weg nach Gipf-Oberfrick machte, dass er dann keinen Platz mehr bekam. Seinen Unmut tat er kurzerhand in einer Bewertung im Internet kund.

Wer einen Platz will, muss unbedingt reservieren

Davon lassen sich die Hürzelers allerdings nicht beirren – sind doch die meisten Gäste begeistert von dem Angebot und Service des Restaurants und die Bewertungen im Internet sind insgesamt mit einem «sehr gut» ausgezeichnet.

Ihr Tipp ist simpel: Die Wirtsleute empfehlen dringend, telefonisch einen Platz zu reservieren. Bevor nun also all jene, denen bereits das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, losstürmen, um das Star-Cordon-bleu zu essen: Ohne Reservation – auch zur Mittagszeit – ist es im «Rössli» mit gut 45 Plätzen schwer, einen Tisch zu ergattern.

Robert und Claudia Hürzeler-Prinz vor ihrer Gastwirtschaft «Rössli» in Gipf-Oberfrick. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Gerade auch, weil jetzt zur kalten Jahreszeit die Gartenwirtschaft geschlossen wird und dann deutlich weniger Platz vorhanden ist. In der kommenden Woche muss das Cordon bleu und die Pasta ausserdem ohnehin der auch sehr beliebten Metzgete weichen.

Der Koch verrät einige Geheimnisse

Zuvor aber verrät Koch Robert Hürzeler noch einige Tipps, was ein Cordon bleu braucht, damit es gut gelingt? «Die Kruste, der Käse – jeder hat einen anderen Geschmack und der muss gesamthaft gut sein», weiss Hürzeler. Das Besondere an ihrem Cordon bleu seien sicher auch die guten Zutaten. Gutes Fleisch, Alpkäse und Paniermehl aus selbst gebackenem Brot. Hürzelers wissen also, dass bei ihnen die Qualität stimmt. Robert Hürzeler sagt:

«Unser Cordon bleu hatte vorher schon einen guten Ruf, deshalb haben auch so viele Leute für uns gevotet.»

Und darüber sind Claudia und Robert Hürzeler heute noch dankbar und glücklich.

Was man hingegen tunlichst vermeiden sollte, ist das Frittieren eines Cordon bleus. Im «Rössli» wird auf den Flachgrill gesetzt. Das helle Band zwischen den beiden gebratenen Seiten sei wichtig. Einen Tipp für Hobbyköchinnen und Hobbyköche für daheim haben die beiden auch noch parat:

«Zeit lassen, langsam anbraten und die Hitze nicht zu hoch einstellen.»