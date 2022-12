Gipf-Oberfrick «Das ist der schönste Tag meines Lebens»: Wie ein Argentinier in seiner Aargauer Gelateria nach dem WM-Sieg auf die Knie fiel Der gebürtige Argentinier Federico Hochreuter aus Gipf-Oberfrick lief vor dem Elfmeterschiessen davon, weil er die Spannung nicht mehr aushielt. Als er zum Public Viewing in seiner Gelateria zurückkehrte, fiel er vor Erleichterung zu Boden. In der AZ erzählt der leidenschaftliche Fussballfan, wie er den Final erlebte und was der Titel für ihn und ein ganzes Land bedeutet.

Vor Erleichterung und Freude fiel Federico Hochreuter auf die Knie und umarmte seine Kundinnen und Kunden. zvg

Die Nerven von Federico Hochreuter hielten der Dramaturgie des WM-Finals zwischen Argentinien und Frankreich zum Schluss nicht mehr stand. Das Public Viewing in seiner Gelateria und Bar Chelati in Gipf-Oberfrick musste der gebürtige Argentinier und leidenschaftliche Fussballfan vor dem Elfmeterschiessen verlassen. Er sagt:

Federico Hochreuter im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft. zvg

«Ich habe es nicht mehr ausgehalten, mir meine Jacke angezogen und bin davongelaufen.»

Als er einige Minuten später zurückkehrte und sah, dass Argentinien den Titel errungen hatte, fiel er vor Erleichterung auf die Knie. «Das ist der schönste Tag meines Lebens», sagt Hochreuter über den WM-Titel der «Albiceleste», wie die Nationalmannschaft in der Heimat genannt wird.

Prosecco, Tanz und Gesang im «Chelati»

Nach dem Sieg Argentiniens herrschte im «Chelati», das bis auf den letzten Platz mit Freunden Hochreuters und Fans gefüllt war, eine ausgelassene Stimmung. Viele der in der Gelateria Anwesenden hätten für Argentinien mitgefiebert «Wir haben Prosecco ausgeschenkt, getanzt und gesungen», sagt Hochreuter.

Zu einem Autokorso kam es nicht. «Nein», sagt Hochreuter. «Wir hatten ja schon zu viel getrunken.» Zudem ging es für Hochreuter dann zurück nach Hause, wo seine Frau Florencia und die Söhne Lukas und Santiago den Final verfolgten. Hochreuter sagt:

«Vor Freude musste ich alle erst einmal in die Arme nehmen.»

Für das Land, so sagt es Hochreuter, sei es mehr als einfach nur ein Titel. Der Bevölkerung bringe es in einer Zeit der wirtschaftlichen Depression Ablenkung, Freude und Hoffnung. Denn die Inflation erreichte in Argentinien dieses Jahr fast 100 Prozent, löschte Ersparnisse und viele Träume, insbesondere der Mittelschicht, aus. «Für einen Moment konnten die Menschen dies alles vergessen», sagt Hochreuter.

Trotz Führung gemischte Gefühle

In der ersten Hälfte spielte Argentinien die Franzosen an die Wand und führte zur Pause mit 2:0. Obwohl einige Fans der Albiceleste bereits in Siegerstimmung waren, rechnete Hochreuter damit, dass noch eine «Leidenszeit» bevorstehen würde. Er sollte recht behalten. Doch selbst als der Doppelschlag Frankreichs zum Ausgleich Hochreuter einen Stich in sein Fussballherz versetzte, glaubte er an den Sieg. Hochreuter sagt:

«Die argentinische Nationalmannschaft hat eine grosse Mentalität und ein grosses Zusammenhaltsgefühl.»

Für Hochreuter ist klar, dass viele Argentinierinnen und Argentinier sich nicht nur für das Land, sondern speziell auch für Lionel Messi den WM-Titel gewünscht haben. Denn für den 35-jährigen Ausnahmespieler der argentinischen Nationalmannschaft war es wohl die letzte WM, mit der er nun seine Karriere krönt. «Messi hat sich den Titel verdient. Jeder Argentinier gönnt es ihm», so Hochreuter.

Während der Public Viewings an der WM gab es bei jedem Tor für Lionel Messi jeweils ein Gratisgetränk im «Chelati» für die Gäste. Siebenmal netzte er ein. Natürlich hätte Hochreuter nichts dagegen gehabt, wenn es noch einige Tore mehr geworden wären. Denn: «Die Gratisgetränke haben wir natürlich gerne ausgeschenkt», sagt er.