Gipf-Oberfrick Eine Schule hebt ab: Astronaut Claude Nicollier erzählt von seinen Abenteuern im All Der 78-jährige Claude Nicollier ­ist der einzige Schweizer, der je im Weltraum war. Er hat mehr als 1000 ­Stunden dort verbracht, hat die Erde von ganz oben betrachten können. Jetzt will er seine Leidenschaft für die Raumfahrt mit den Oberstufenschülerinnen und -schülern in Gipf-Oberfrick teilen. Auch einen öffentlichen Vortrag wird es geben.

Auch aus dem Spaceshuttle ausgestiegen, um am Hubble-Teleskop Reparaturen vorzunehmen, ist Claude Nicollier schon. Bild: Nasa / Imago

1992 flog Claude Nicollier das erste Mal ins Weltall, was in einer Live-Schalte für den berühmten Spruch «Freude herrscht» des damaligen Bundesrats Adolf Ogi sorgte.

Jetzt dürfte wieder Freude herrschen, und zwar in Gipf-Oberfrick. Denn dorthin kommt Nicollier. Am 15. Juni wird er einen Nachmittag mit der Oberstufe verbringen. Und am Abend auch im Mehrzweckraum Regos für eine öffentliche Veranstaltung zur Verfügung stehen. Thema: «Raumfahrt damals und heute.» Gipf-Oberfrick hebt ab, wird kosmisch, völlig schwerelos von der Erde.

«Als ich den Namen Claude Nicollier zum ersten Mal im Unterricht erwähnt habe, war er erst einmal vielen kein Begriff», gesteht Lehrer Marc Steinmann, der Nicolliers Besuch organisiert hat. «Aber als dann klar wurde, dass er Astronaut war, haben es alle cool gefunden, dass so jemand zu uns kommt», sagt er. Dank dem Videoportal Youtube waren der Gast und dessen faszinierende Arbeit auch per Bewegtbild bei den Jugendlichen präsent.

Hatte immer den Plausch mit den Kollegen an Bord des Spaceshuttles: Claude Nicollier, rechts. Bild: Nasa

Bewusstsein schärfen für die Einzigartigkeit der Erde

Steinmann räumt es ein: Nicollier mit seiner noch immer vollen Agenda nach Gipf-Oberfrick zu holen, war viel Arbeit. Aber, davon ist der Lehrer überzeugt: Sie wird sich auszahlen. «Ich erwarte nicht, dass alle nach seinem Besuch auch Astronaut werden wollen», sagt er. Aber: «Ich hoffe, dass er mit seinem Vortrag das Bewusstsein schärfen wird für die Einzigartigkeit und Schützenswürdigkeit unseres Planeten.»

«An Schulen zu erzählen, ist nicht meine Haupttätigkeit, aber ich mache es gerne», sagt Nicollier. Seine letzte Mission fand 1999 statt, lange bevor die Gipf-Oberfricker Oberstufenschülerinnen und -schüler geboren sind. So weiss er, dass ihnen sein Name nicht ad hoc ein Begriff sein dürfte. Aber wenn sie wüssten, dass da einer kommt, der tatsächlich schon mal im All gewesen ist, seien das Interesse und die Neugier gross, weiss er aus Erfahrung.

So werden die ganz praktischen Themen der Raumfahrt im Vordergrund stehen: Wie ist das mit dem Essen? Wie schläft man in der Schwerelosigkeit? Wie funktioniert das mit den Toiletten? Nicollier weiss: «Die Schülerinnen und Schüler werden viele Fragen an mich haben.»

Mit 78 noch immer jung geblieben –Claude Nicollier heute. Bild: zvg

Nicollier hat mehr als 1000 ­Stunden im Kosmos verbracht

Und Nicollier ist einer, der die Antworten darauf hat. Der 78-jährige ­ist der einzige Schweizer, der je im Weltraum war. Er war 30 Jahre lang Astronaut bei der Europäischen Raum­fahrtorganisation. Total hat er mehr als 1000 ­Stunden im Kosmos verbracht. Er war viermal mit dem US-amerikanischen Spaceshuttle im All. Auch daraus ausgestiegen ist er, um Reparaturen am Hubble-Teleskop durchzuführen. Space-Walks gelten unter Astronauten als das Grösste. Der Schweizer hat sie erlebt.

Auch erlebt hat er die Anfänge der Raumfahrt – vom ersten Kosmonauten Juri Gagarin 1961 bis zu den Mondlandemissionen der Amerikaner, die unter dem Namen «Apollo» berühmt geworden sind. «Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für den Himmel, Flugzeuge und die Raumfahrt», erzählt Nicollier. Am 15. Juni will er diese mit den Gipf-Oberfrickern teilen.