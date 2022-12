Gipf-Oberfrick Tempo 30 auf allen Quartierstrassen: Befürworter und Gegner bringen sich in Position In rund einem Monat fällt die Entscheidung zur Einführung von Tempo 30 auf den Quartierstrassen an der Urne. Das Pro- und das Contra-Komitee starten in den Abstimmungskampf.

Am 7. März entscheiden die Gipf-Oberfricker Stimmberechtigten an der Urne über die Einführung von Tempo 30 auf Quartierstrassen.

Bild: Sandra Ardizzone / AZ Archiv

Tempo 30 – Ja oder Nein? So lautet die Frage für die Gipf-Oberfricker Stimmberechtigten am 7. März. Dann geht es an der Urne um die flächendeckende Einführung des neuen Temporegimes auf allen Quartierstrassen. Die Entscheidung, die dann fällt, wird definitiv sein: Urnenabstimmungen unterliegen keiner Referendumsfrist.

Gut einen Monat vorher starten die beiden Komitees nun in den Abstimmungskampf – wobei: Die Tempo-30-Gegner dürften sich diesbezüglich eher zurückhaltend zeigen. Das zumindest darf vermuten, wer mit Emanuel Suter spricht. Der SVP-Grossrat engagiert sich im Komitee «Gegen die Einführung von Tempo 30». «Es wird wohl den einen oder anderen Leserbrief von unserer Seite geben und wir werden sicher versuchen, unsere Argumente in persönlichen Gesprächen zu erklären», sagt Suter. Weitere Aktionen seien derzeit nicht geplant.

Befürworter werben auf Plakaten für ihr Anliegen

Anders bei den Befürwortern. Das Komitee «Pro Tempo 30 für mehr Wohnqualität» hat einen Malwettbewerb für Kinder gestartet und Flyer drucken lassen. «Kurzfristig haben wir uns ausserdem dazu entschieden, auch mit ein paar Plakaten zu werben – einfach, um die Aufmerksamkeit für das Thema und die Abstimmung zu erhöhen», sagt Melanie Jenni. «Wir hoffen, dass wir so die Tempo-30-Befürworterinnen und -Befürworter im Dorf für die Abstimmung mobilisieren können.» Darum geht es Jenni zufolge nun hauptsächlich, denn:

Melanie Jenni. Bild: zvg

«Tempo 30 ist gerade in Gipf-Oberfrick eine emotionale Angelegenheit. Viele Meinungen sind wohl bereits gemacht.»

Wichtigstes Argument der Befürworter ist neben dem Lärmschutz die «Verkehrssicherheit für die schwächsten Teilnehmenden im Strassenverkehr, Fussgänger, Kinder oder Senioren», so Jenni. Es gäbe in Gipf-Oberfrick kaum Quartierstrassen mit einem Trottoir. «Ich bin selber Mutter von drei kleinen Kindern, die einen Schulweg ohne Trottoir haben. Da erlebt man ab und zu Schreckmomente.» Bei Tempo 30 sei erwiesen, dass es «die Verkehrssicherheit erhöht, und das mit verhältnismässig geringem Aufwand». «Viele fahren zwar heute schon vernünftig – aber wir sehen, dass der Menschenverstand nicht immer und bei allen funktioniert.»

Gegner berufen sich auf Unfallstatistik

Vernunft ist ein Stichwort, das auch bei den Tempo-30-Gegnern fällt. «Die Gipf-Oberfrickerinnen und Gipf-Oberfricker haben bewiesen, dass sie vernünftige Autolenker sind», sagt nämlich auch Emanuel Suter. Verschiedene Verkehrsmessungen hätten etwa gezeigt, dass die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Quartierstrassen im Dorf bei knapp 34 km/h liegt. Er verweist ausserdem auf die Unfallstatistik, denn:

«Die Statistik beweist, dass unsere Quartierstrassen nicht gefährlich sind.»

Emanuel Suter. Bild: AZ

In den vergangenen zehn Jahren seien demnach auf den Gipf-Oberfricker Quartierstrassen zehn Unfälle polizeilich registriert worden. «Bei nur zwei Fällen kommt der Automobilist als Unfallverursacher in Frage», sagt Suter. «Von den registrierten Unfällen hätten also maximal zwei allenfalls verhindert werden können, wobei beide Unfälle nur zu leichten Verletzungen führten.» Er stört sich daran, dass die Diskussion um das Temporegime «emotionalisiert» werde. Stattdessen würde er sich eine «faktenbasierte Diskussion» wünschen.

Tempo 30 – Ja oder Nein? Sowohl Gegner wie auch Befürworter gehen von einem engen Ausgang der Abstimmung aus. Bereits 2002 und 2009 wurde die Einführung von Tempo 30 in Gipf-Oberfrick an der Urne abgelehnt. Knapp 60 Prozent betrug der Anteil an Nein-Stimmen noch 2009. «Jetzt stehen die Chancen 50:50», glaubt Suter.