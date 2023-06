Gipf-Oberfrick An der Hand der Coachin: Susanne Venzin verhilft Kindern und Lehrpersonen zu einem gesünderen Leben Übergewicht und Bewegungsmangel sind bei Kindern und Jugendlichen weit verbreitet. Lehrerinnen und Lehrer haben mit Stress und Burn-out zu kämpfen. An der Schule Gipf-Oberfrick kümmert sich ein «Personal Health Coach» um beide Gruppen. Nach zwei Jahren Betrieb muss sich das Projekt jetzt neu finanzieren.

Susanne Venzin kümmert sich als Coachin an der Schule Gipf-Oberfrick um die Gesundheit von Schüler- und Lehrerschaft. Bild: Hans Christof Wagner

An der Schule Gipf-Oberfrick wurden Sport, Bewegung und Fitness immer schon grossgeschrieben: Bereits seit 2012 werden dort an der Oberstufe vier statt der sonst im Aargau üblichen drei Lektionen Sport pro Woche unterrichtet. Ein guter Nährboden also für das, was an der Schule seit dem Schuljahr 2021/2022 im Angebot ist – die Beratung durch einen «Personal Health Coach» (PHC), durch Susanne Venzin, ein Pionierprojekt.

Die Fachlehrperson für Sport und Deutsch war gleich Feuer und Flamme, als sie davon hörte, dass es diese Weiterbildung an der Uni Basel gibt und welchen Anspruch diese hat: neben den Themen Sport und Bewegung auch Ernährung und die psychische Gesundheit in den Fokus zu nehmen. So meldete sie sich an und bekam einen Teil der Kurskosten von ihrer Schule erstattet.

Und legte als PHC im Herbst 2021 los. «Die Corona-Zeit war eine gute Zeit dafür», sagt sie. Die Pandemie hatte für das Thema Gesundheit neu sensibilisiert. Es gab Nachholbedarf. Waren doch Bewegung und Fitness zuvor eingeschränkt. Sprechen doch die Zahlen für sich: 30 bis 40 Prozent der sechs- bis zwölfjährigen Schweizer Kinder bewegen sich weniger als eine Stunde pro Tag.

Prävention vor Burn-out bei den Lehrpersonen

So lancierte Venzin das schon bestehende kantonale Angebot «Funfit» und das interne «Midday-Sports» an der Schule Gipf-Oberfrick – extracurricularer Sport für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen. Denn um die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern ist das PHC-Programm auch bemüht. Prävention steht ganz oben, vor Burn-out vor allem.

Oft reichen ja solche Kurse oder ein kurzes Gespräch im Lehrerzimmer oder auf dem Pausenhof aus, um Tipps zu geben und kleine Verbesserungen zu erreichen.

In ihren Coaching-Sitzungen veranschaulicht Susanne Venzin auch die Ernährungspyramide. Bild: Hans Christof Wagner

Aber wenn die Probleme tiefer liegen, kommt Venzin als Coach ins Spiel. Dann erarbeitet sie über drei Monate hinweg, individuell zugeschnitten und in Gesprächen face to face, einen Weg raus aus Übergewicht, Bewegungsmangel und Ernährungsproblemen und rein in einen nachhaltig gesünderen Alltag.

«Vieles kann via Ressourcierung durch die Schule finanziert werden, aber das eigentliche Coaching kaum mehr», sagt Venzin. Bei bisher neun von ihr gecoachten Schülerinnen und Schülern war der Finanzbedarf hoch. Und die Krankenkassen fielen als Financiers nahezu komplett aus. Denn Venzin zufolge übernehmen die Kassen die Kosten in der Grundversicherung nicht. Und acht der neun Schüler seien nur grundversichert gewesen.

Gemeinde soll Angebot mit jährlich 2500 Franken bezuschussen

Dank Sponsoring und Preisgeldern mussten sie nicht abgewiesen werden. Und auch fürs kommende Schuljahr reichen die Mittel noch. «Voraussichtlich ab dem Schuljahr 2024/2025 aber wird das Geld für die Finanzierung fehlen», schätzt Venzin.

Daher ist die Schule Gipf-Oberfrick jetzt bei der Gemeinde vorstellig geworden. Sie soll das Angebot mit jährlich 2500 Franken bezuschussen, was für das Coaching von fünf Jugendlichen ausreiche. So wollen sie sich bis 2027/2028 Luft verschaffen und dann nochmals Bilanz ziehen, was PHC gebracht hat.