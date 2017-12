Im Fall des getöteten drei Monate alten Babys im deutschen Laufenburg (Stadtteil Rhina) hat der Haftrichter nun den Haftbefehl unterzeichnet. Der mutmassliche 36-jährige Täter, der nach Behördenangaben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Vater des kleinen Jungen war, kommt damit in Untersuchungshaft.

Der 36-Jährige hatte sich am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz nach 11 Uhr bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Polizei und Notarzt fanden vor Ort in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rhina den Vater und das tote Kind. Der psychisch labile Mann gab an, mit der Betreuung des Kindes überfordert gewesen zu sein.

Familie stand unter Betreuung des Jugendamtes

Bisher hatte die Ermittlungsbehörde als Todesursache pauschal ein Schädel-Hirn-Trauma angegeben. Das vorläufige Obduktionsergebnis hat mittlerweile konkretere Ergebnisse erbracht. Laut Leitender Oberstaatsanwältin Iris Janke war es zu "einer mehrfachen Gewalteinwirkung gegen den Kopf des Kindes" gekommen. Todesursächlich sei "ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma", so Janke. Anhaltspunkte für ein so genanntes Schütteltrauma und für Altverletzungen hätten sie hingegen nicht gefunden. Das ausführliche Gutachten zum Tode des Säuglings werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Leitende Oberstaatsanwältin.

Der Hochrhein ist nach wie vor entsetzt und rätselt, wie es zu dieser Gewalttat kommen konnte. Auf Anfrage des Südkurier bestätigte das Landratsamt Waldshut, dass die Familie unter Betreuung des Jugendamtes stand. Die Familie habe das Jugendamt schon vor längerer Zeit – noch während der Schwangerschaft – um Hilfe ersucht, teilte die Behörde mit.

Daraufhin sei für die Zeit nach der Geburt des Kindes zusammen und in Absprache mit verschiedenen Institutionen eine ambulante Hilfe installiert worden. Die Familie sei dabei mehrere Tage in der Woche unterstützt worden und schien auf einem guten Weg zu sein, hiess es. Gewalttätigkeiten seien der Behörde bislang nicht bekannt geworden. Diese Aussage des Jugendamtes deckt sich auch mit dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion, wonach der Säugling keine Anzeichen von älteren Verletzungen hatte.