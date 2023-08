Gesundheitswesen «Unterlagen werden minutiös geprüft»: So geht das Gesundheitszentrum gegen Bewerbungen von falschen Ärzten vor Der Fall aus dem deutschen Grenzraum schockiert: Mehrere Wochen lang war am Klinikum Hochrhein eine Frau als Anästhesistin tätig – ohne über die entsprechende Ausbildung zu verfügen. Jetzt erklärt Miriam Crespo, Sprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal, wie die Kontrollen hier funktionieren.

Es klingt wie der Beginn eines gruseligen Films: Eine Frau erschleicht sich mit gefälschten Dokumenten eine Ärztinnenstelle. Nur – es ist kein Film. Passiert ist das in diesem Frühjahr nämlich genau so am deutschen Klinikum Hochrhein nahe der Schweiz. Gut zweieinhalb Monate lang arbeitete die Frau dort als Assistenzärztin in der Anästhesie, bevor aufflog, dass sie offenbar gar keine Ärztin ist.

So eine Geschichte wirft Fragen auf, sorgt bei Patienten und Patientinnen möglicherweise für Verunsicherung – auch über die betroffene Klinik hinaus. Denn: Wie wird verhindert, dass im Spital Personen ohne entsprechende Qualifikationen tätig sind?

Am Gesundheitszentrum Fricktal – hier das Spital Rheinfelden – werden Bewerbungsdossiers rigoros geprüft. Bild: zvg

Die Verantwortlichen des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) haben aus den Medien vom Fall erfahren. Selbst waren sie noch nie mit einem ähnlichen Fall konfrontiert. «Bis jetzt hatten wir keine Fälle am GZF, in denen sich Bewerber oder Bewerberinnen mit falschen Dokumenten beworben haben oder bei denen dieser Verdacht aufkam», sagt Sprecherin Miriam Crespo. Hingeschaut wird dabei ganz genau.

Dokumente werden von verschiedener Seite geprüft

«Grundsätzlich ist die Prüfung der Richtigkeit von Bewerbungsunterlagen ein zentrales Thema im Rekrutierungsprozess», sagt Crespo. Eine erste Prüfung erfolgt dabei auf amtlicher Seite, eine zweite am GZF durch die Abteilung Human Resources (HR).

GZF-Sprecherin Miriam Crespo. Bild: zvg

Für gewisse Berufsgruppen sind unterschiedliche Anforderungen notwendig. «So wird beispielsweise für eine assistenzärztliche Stelle eine amtliche Überprüfung benötigt», sagt Crespo. Die HR-Abteilung stellt sicher, dass die Person bei einem amtlichen Register eingetragen ist. Wenn eine Person aus dem Ausland kommt, werden ihre Dokumente durch die schweizerischen Behörden geprüft.

Am GZF laufe die Rekrutierung von Mitarbeitenden «sehr rigoros ab», sagt Crespo. «Die umfassenden Bewerbungsdossiers – etwa Bewerbungsbrief, Lebenslauf, Diplome, Zertifikate, Zeugnisse – werden von Fachmitarbeitenden des HR minutiös überprüft, und die angegebenen persönlichen Referenzen werden bei jeder Bewerbung eingeholt.»

Das Bewerbungsdossier zusammen mit den Interviews und den Referenzen lieferten dann «eine sehr solide Entscheidungsgrundlage, welche Kandidatin, welcher Kandidat die Stelle erhält», sagt Crespo. Mit der Anstellung beginnt die rechtlich geregelte Probezeit und erfolgt das strukturierte «OnBoarding», sprich: die Einarbeitung.

Die Rekrutierung von Fachpersonal ist dabei derzeit ohnehin mit besonderen Herausforderungen verbunden; Stichwort: Fachkräftemangel. Den spürt auch das GZF. Nicht nur qualifizierte Fachmitarbeitende im Pflegebereich und in verschiedenen Fachdisziplinen bei der Ärzteschaft sind schwierig zu rekrutieren, betroffen sind viele weitere Bereiche: Praxisassistenz, Anästhesiepflege, Operationstechnik oder auch die Rettungssanität. «Nichtsdestotrotz schätzen wir uns in dieser Hinsicht immer noch als sehr glücklich und spüren anhand der qualitativen Bewerbungen deutlich, dass das GZF in der Region ein attraktiver Arbeitgeber ist», sagt Crespo.