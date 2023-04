Geschichte Zur Strafe durften die Mumpferinnen und Mumpfer ein Jahr nicht mehr ins Badische rüber: So tief war das Fricktal in die deutsche Revolution von 1848/49 verstrickt Vor 175 Jahren erhoben sich die deutschen Demokraten und Republikaner für Freiheit und Einheit. Fokus der Bewegung war der Teilstaat Baden. Und die Revolutionäre bezogen die Nordwestschweizer Grenzregion wie selbstverständlich in ihren Kampf mit ein. Dort fanden sie Unterstützung, Zuflucht und Gleichgesinnte.

Der Weg in die Freiheit – die Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen spielte bei der Revolution von 1848/49 eine grosse Rolle. Bild: Hans Christof Wagner

Was mögen die Fricktalerinnen und Fricktaler den französischen Kaiser Napoleon verflucht haben. Zerriss er doch 1801 die zuvor zusammenhängenden österreichischen Territorien. Schlug er die rechtsrheinischen Gebiete doch dem deutschen Baden zu und die linksrheinischen dem Kanton Aargau.

1848 aber, der Wind hatte sich gedreht, der revolutionäre Funke war von Frankreich übergesprungen, war die Teilung ein Segen – zumindest für die badischen Demokraten und Republikaner. Sie erhoben sich vor 175 Jahren für ihre Ziele, scheiterten und flüchteten vor Verfolgung und Strafe in die nahe Schweiz – für sie ein Hort der Freiheit und des Fortschritts.

1848/49 fochten die Deutschen für Freiheit und Einheit, gegen Monarchie und Fürstenwillkür. Zentrum der Bewegung war das Grossherzogtum Baden mit seiner langen Grenze zur Nordwestschweiz. Ja, der Kampf der Deutschen um «Freiheit, Wohlstand, Bildung für alle», wie die Parole seinerzeit hiess, wäre ohne diese Nachbarschaft zur Schweiz gar nicht denkbar gewesen. Das sagt auch der frühere Bad Säckinger Stadtarchivar Peter Christian Müller, der darüber in der Zeitschrift «Vom Jura zum Schwarzwald» publiziert hat. Herausgegeben wird sie von der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde.

In der Revolution von 1848/49 war Gustav Struve ein führender Kopf. Bild: hcw

April 1848: Die badischen Republikaner mit ihren Frontmännern Friedrich Hecker und Gustav Struve sammelten Freischärler in der Region und gingen den Kampf mit den Regierungstruppen ein. Diesen waren sie, wenn auch nicht an Zahl, so doch an Bewaffnung weit unterlegen.

Eine Abteilung mit Struve an der Spitze und 600 Freischärlern traf am 19. April in Säckingen ein. Als die Lage aussichtslos schien, strömte das Gros der Kämpfer ungehindert von den Schweizer Grenzposten in die Schweiz. Als aber Struve über die Brücke nach Stein fliehen wollte, wurde er verhaftet.

Mit einer Finte gelingt die Freilassung von Gustav Struve

Die Nachricht über die Verhaftung traf auch in Rheinfelden ein. Dorthin war Theodor Mögling, auch er ein führender Kopf der Bewegung, geflüchtet. Er und seine Mitstreiter wollten Struve befreien. Sie machten sich nach Wallbach und Mumpf auf. Und lancierten unterwegs Gerüchte, dass eine angeblich 6000 Mann starke Revolutionsarmee auf Säckingen zumarschiere, um die Gefangenen herauszupressen. Die Finte gelang.

Struve kam frei, konnte Richtung Stein abziehen und sich in Rheinfelden niederlassen. Dort erschien mit «Der Volksfreund» sogar eine von Deutschen gegründete radikaldemokratische Zeitung. Und die Verbindungen der Emigranten aus Baden reichten bis zum Gemeindeammann, in dessen Haus der Herausgeber wohnte und dessen Sohn bei der Verbreitung half, auch über den Rhein schmuggelnd in die badischen Gebiete. Hecker redigierte das Blatt. Er hatte in Muttenz Zuflucht gefunden.

So war das Treiben der Deutschen im Fricktal der badischen Regierung und der Regierung des Deutschen Bundes, dem Zusammenschluss der deutschen Teilstaaten, ein Dorn im Auge. Im Juni 1848 verlangte man von der Schweiz, die Flüchtlinge in grenzfernere Orte auszuweisen. Andernfalls würde der Bund seine Truppenstärke an der Grenze erhöhen. Der Aargau, so die Forderung, sollte die politischen Aktivitäten der Flüchtlinge stärker bekämpfen und neuerliche Aufstandsvorbereitungen unterbinden.

Grosse Volksversammlung in Laufenburg am 2. Juli 1848

Doch der Druck auf die Schweiz verpuffte. Anträge auf Auslieferung von Flüchtlingen wurden abgelehnt. In Laufenburg konnten die deutschen Flüchtlinge am 2. Juli sogar eine grosse Volksversammlung abhalten. Daraufhin verordnete das badische Innenministerium verschärfte Grenzkontrollen entlang des Rheins.

Am 21. September 1848 rief Gustav Struve auf dem Balkon des Rathauses die Deutsche Republik aus. Bild: Hans Christof Wagner

Und im September kam es zum zweiten Mal zum Aufstand. Struve war von Rheinfelden aufgebrochen. Und gelangte am 21. September nach Lörrach, wo er vom Balkon des Rathauses die Deutsche Republik ausrief. Doch auch im September verloren die Freischärler den Kampf. Und Struve, auf der Flucht Richtung Schweiz in Wehr verhaftet, liess man nicht mehr entkommen. Er blieb in Haft und kam erst im Mai 1849 wieder in Freiheit.

Und das nicht ohne Grund. Denn zu der Zeit war in Baden eingetreten, wofür Struve und die anderen lange gekämpft hatten: Das Land war Republik geworden, der Grossherzog geflohen, die Regierungstruppen waren zu den Aufständischen übergelaufen.

Aber jetzt kam die Reaktion von aussen. Truppen der alten Gewalten, vor allem preussische, marschierten in Baden ein, besetzten das Land. Die Reste der badischen Truppen zogen sich ins deutsch-schweizerische Grenzgebiet zurück.

Badische Revolutionäre drohten, Rheinfelden niederzubrennen

Das Bild zeigt den deutschen Revolutionär Friedrich Hecker um 1875. Bild: Fricktaler Museum Rheinfelden

1500 Mann standen am 7. Juli 1849 vor Rheinfelden. Forderten, ins schweizerische Exil gehen zu können – mit ihren Waffen. Sie drohten mit dem Niederbrennen der Stadt, sollte dies abgelehnt werden. Schliesslich durften sie ohne Waffen rein.

600 Mann nutzten den Grenzübergang Säckingen-Stein. Insgesamt waren es etwa 10’000 Mann, die mit Pferden, Geschützen und Fuhrwerken die Schweizer Grenze passierten und sich so in Sicherheit brachten. Denn die Preussen bestraften viele für ihre Teilnahme an der Revolution mit Erschiessen.

Doch für das Fricktal bestand der Druck weiter. Gesuche nach Auslieferung und Bekanntgabe der genauen Aufenthaltsorte von deutschen Flüchtlingen häuften sich. Preussische Spitzel kamen über die Grenze, so auch nach Mumpf. Weil sie dort bedroht und beschimpft wurden, mussten alle Mumpferinnen und Mumpfer darunter leiden. Als Strafe war es ihnen für ein Jahr lang, 1850/51, verboten, badisches Staatsgebiet zu betreten.