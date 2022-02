Geschichte Die Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und Stein feiert Jubiläum – oder doch nicht? 2023 wird das Bauwerk 450 Jahre alt. Wobei es bei der Bestimmung seines Alters durchaus Fragen gibt. Denn exakt überliefert ist das Alter der Brücke in ihrer heutigen Form nicht. So hat Bad Säckingens damaliger Bürgermeister Günther Nufer das Baujahr kurzerhand selbst datiert - auch um gemeinsam mit Stein feiern zu können.

Die Holzbrücke in ihrer heutigen Form gibt es seit 1570 – eine Vorgängerin wohl aber schon viel länger. Nadine Böni (3. Juli 2019)

2023 stehtt der Stadt Bad Säckingen und der Gemeinde Stein ein grosses Jubiläum ins Haus. Die Holzbrücke feiert ihren 450. Geburtstag. Sie ist – neben dem Fridolinsmünster – ohne Frage das Wahrzeichen der Stadt und bescherte Bad Säckingen, und damit auch Stein, einen Rekord: Denn sie ist die längste überdachte Holzbrücke Europas.

Rechnet man den Dachvorsprung nicht mit, bringt es die Holzbrücke auf 203,7 Meter Länge. Ihre grosse Konkurrentin, die Luzerner Holzbrücke, ist nur 202,9 Meter lang. Und auch mit Vorsprung liegt die Fricktaler Brücke mit 206,5 zu 204,7 Metern immer noch vorne.

Ein Mönch erwähnte eine Brücke

Ist die Länge der Konstruktion unstrittig, so treten bei der Bestimmung des genauen Alters bislang unüberwindbare Hürden auf. Zwar ist in den Archiven von einer Brücke die Rede, die in Säckingen bereits 1272 existierte. Nicht verbrieft ist allerdings, dass es sich dabei auch um die Holzbrücke über den Rhein handelt. Stadtarchivarin Eveline Klein unterstreicht dies.

Ihre Recherchen zum Thema haben ergeben, dass in den Colmarer Annalen – den Aufzeichnungen eines Mönchs im Dominikanerkonvent in Colmar – eine Brücke erwähnt wird, die bereits vor 1270 existierte. Die ersten Aufzeichnungen über eine Brücke entstanden zwischen 1270 und 1305. Klein sagt:

«Allerdings ist unklar, ob damit die Holzbrücke oder die Steinbrücke etwa auf Höhe der heutigen Sparkasse und des Woolworth gemeint ist.»

Das belegt auch ein Aufsatz von Fridolin Jehle im historischen Fachblatt Badische Heimat von 1964. Denn der früheren Insellage der Stadt entsprechend «bestanden zu Säckingen seit dem Hochmittelalter zwei Brücken», welche die Verbindung zu beiden Ufern des Rheins herstellten. Jehle weiter: «Auch hier wissen wir nicht, wann an dieser Stelle die erste Brücke über den Hauptarm des Rheines errichtet wurde.»

Sicher ist nur eines: Die Holzbrücke in der Form, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit den Jahren nach 1570. Im selben Jahr hatte nämlich ein Hochwasser grosse Schäden an der Brücke verursacht. Und damals entschloss man sich zu einer «völlig neuen Baukonstruktion, bei der die bislang hölzernen Pfahljoche durch steinerne ersetzt» wurden, wie die Stadthistorikerin Adelheid Enderle, die Tochter von Fridolin Jehle, zur Geschichte der Brücke schreibt.

Wie die Brücke zu ihrem Geburtstag kam

In der Festschrift zu 400 Jahren Holzbrücke aus dem Jahr 1973 heisst es denn auch: «Damit erhielt sie ihre heutige Form und so können wir mit Fug und Recht von der 400-jährigen Brücke sprechen, wenn auch in der Folgezeit die Holzkonstruktion etliche Male erneuert werden musste und erst im 18. Jahrhundert die endgültige Gestaltung erhielt.»

Springen wir also ins Jahr 1973, als die Stadt Bad Säckingen unter ihrem damaligen Bürgermeister Günther Nufer 400 Jahre Holzbrücke feierte, übrigens mit dem ersten Brückenfest. Denn vielleicht gab noch ein anderes Ereignis damals den Ausschlag für die Feier gab: 1973 nämlich schloss die Stadt die Partnerschaft mit dem südfranzösischen Sanary-sur-Mer und Purkersdorf in Österreich.

Also, Hand aufs Herz, Herr Nufer: Wie war es denn jetzt wirklich? «Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es zu dem Geburtstag der Brücke kam. Aber es kann schon sein, dass es mir einfach gut gepasst hat», sagt er lachend.