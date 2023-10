Geschichte An einem Samstagabend ging das Licht an: Wie die Rheinfelder Strompioniere die ganze Welt veränderten Das alte Kraftwerk Rheinfelden feiert in diesem Jahr sein 125-Jahre-Jubiläum. Die Stromversorgung durch das Kraftwerk sowie die damit einhergehende Industrialisierung veränderten damals die Region – und den Verlauf der Weltgeschichte.

Eigentlich war er nur da, um sich auszuruhen. Georg von Struve, ein junger russischer Tiefbau- und Brückeningenieur, reiste in den 1870er-Jahren für einen Kuraufenthalt nach Rheinfelden. Im Zähringerstädtchen angekommen aber entdeckte er etwas, das ihn nicht mehr loslassen sollte: die tosenden Rheinschnellen, auch «Gwild» genannt.

2010 wurde das alte Kraftwerk, mitsamt Eisensteg, abgebrochen. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Struve erstellte umfangreiche und detaillierte Berechnungen für den Bau eines Kraftwerks zur Gewinnung von mechanischer Energie. 1872 richtete er ein Konzessionsgesuch zur «Anlage eines Gewerbecanals» an den Aargauer Regierungsrat, das wenige Monate später genehmigt wurde. Struve starb bereits 1876 im Alter von 21 Jahren an Lungentuberkulose. Seine Idee aber überlebte – und veränderte schliesslich die Weltgeschichte.

Der Botschafter mischte aus Washington mit

Am 12. Dezember 1882 beantragte der damalige Schweizer Botschafter in den USA, Oberst Emil Frey, die Verlängerung der Konzession. Frey hatte seinerzeit zusammen mit seinem Schwiegervater an der Spitze der Finanzierungsgesellschaft des Struve-Projekts gestanden. Frey selbst hatte in Washington allerdings zu wenig Gelegenheit, sich um die Weiterentwicklung des Projekts zu kümmern – weshalb er Olivier Zschokke, Inhaber einer Aarauer Baufirma, ins Boot holte. Er sollte der Mann werden, der den Kraftwerkbau zu Rheinfelden vorantreibt.

Die Erbauer leisteten mit dem Kraftwerk Rheinfelden Pionierarbeit. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das ganze Jahr 1888 fanden geologische, technische, ökonomische, aber auch politische Sondierungen statt. «Durch die Absicht, ein Wehr von Ufer zu Ufer bauen, hatte das Projekt eine internationale Dimension erhalten», wie es in den «Rheinfelder Neujahrsblättern» von 1995 beschrieben ist.

Mehrere Schweizer und deutsche Firmen, darunter Zschokkes Bauunternehmen, gründeten 1894 die «Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG». Wobei Zschokkes Pläne vom damals führenden Wasserbauexperten Otto Intze nochmals überarbeitet wurden. Er reduzierte die Zahl der Turbinen auf 20, von denen zehn Gleichstrom lieferten. Die Gesamtleistung betrug 16’800 PS, eine für die damalige Zeit unvorstellbar grosse Menge. Damit war die Rentabilität gesichert.

Ein Luftbild aus dem Jahr 1969 zeigt Kraftwerk und Stauwehr. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das neue Kraftwerk sollte nicht nur Strom produzieren, sondern ihn auch in einem Radius von 25 Kilometern verteilen. Als Kunden waren Kommunen mit Strassenbeleuchtung, Privatverbraucher sowie Industriebetriebe vorgesehen.

Hunderte Arbeiter lebten in einer Barackensiedlung

Baubeginn war am 1. Mai 1895. Das Kraftwerk wurde in nur drei Jahren gebaut, wobei teilweise über 1000 Arbeiter auf der Grossbaustelle im Einsatz standen. «Sie lebten in einer Barackensiedlung, die ‹Klein-Amerika› genannt wurde, weil es hier wie in einer Westernstadt zuging», heisst es in den Neujahrsblättern dazu. Aus den Baracken entstand die Stadt Rheinfelden (Baden).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Verbund ausgebaut, hier 1908 mit Leitungsmasten für die Hochspannungsleitung zwischen Rheinfelden und Lörrach. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schon 1897 produzierten die ersten Turbinen Strom. Gegen Jahresende wurden mehrere Betriebe, darunter die Salinen sowie die Brauerei Feldschlösschen, mit Strom beliefert. Am 18. Februar 1899, einem Samstagabend, leuchteten erstmals die in der Rheinfelder Marktgasse erstellten elektrischen Bogenlampen – «die fabelhafte Beleuchtung zog eine grosse Zuschauermenge an», heisst es in den Neujahrsblättern.

Die Stromversorgung durch das Kraftwerk sowie die damit einhergehende Industrialisierung veränderten die Region. Die Pionierleistung der Kraftwerkerbauer hatte aber vor allem auch einen Einfluss auf die Weltgeschichte: Das Kraftwerk wurde zum Vorreiter für das Drehstromsystem, das sich weltweit durchsetzte. Und es legte mit seinem Verbundbetrieb den Grundstein für das europäische Verbundnetz von heute.