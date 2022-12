Geschenke-Trends Schokolade, Bücher und Massagen: Diese Geschenke-Klassiker sorgen am 24. Dezember für strahlende Gesichter Alle Jahre wieder stellt man sich dieselbe Frage: Was schenke ich? Bei manchen Freunden und Verwandten fällt einem sofort etwas ein, doch bei anderen will einem einfach keine Idee kommen. Geschäfte aus dem Fricktal helfen einem auf die Sprünge und erzählen von den beliebtesten Geschenkideen.

Die Weihnachtszeit kann stressig sein. Bild: KEY

Schon bald ist es wieder so weit – in weniger als einem Monat versammeln sich Alt und Jung in warmen Stuben und an feierlich dekorierten Esstischen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Vor allem die Kinder, aber insgeheim auch die Erwachsenen, spähen dabei immer wieder herüber zum leuchtenden Tannenbaum.

Dort warten nämlich die sorgfältig eingepackten Geschenke. Natürlich stehen die Besinnlichkeit und das Zusammensein im Vordergrund, doch es ist auch herzerwärmend, jemandem mit einem Geschenk eine grosse Freude zu machen.

Spielzeuge für die Kleinen

Dazu verhelfen Jahr für Jahr die Spielzeuggeschäfte, Schokoladenhersteller, Bücherläden und Co. Wer in Frick auf Geschenke-Jagd ist, der findet an der Hauptstrasse schon allerlei Möglichkeiten. Um den Kleinen eine Freude zu machen, kann man im Spielzeugladen Binkert vorbeischauen.

Sybille Bachmann erzählt von den beliebtesten Waren in der Weihnachtszeit: «Brettspiele für Familien und Holzspielsachen für die Kleinen sind sehr gefragt.» In den letzten Jahren sei der Ansturm immer relativ spät gekommen. Bachmann sagt:

«Wenn die Kunden etwas sehr Spezifisches wollen, kommen sie besser jetzt als später im Dezember.»

Denn kommen sie zu spät, ist die Ware eventuell nicht mehr bestellbar. Ein Trend bei den Spielsachen ist Bachmann bisher noch nicht aufgefallen. Doch etwas, das man nicht überall bekommt, ist das Spiel «Du bisch vom Aargau». Es ist gut für Familien geeignet, sagt Bachmann: «Darin hat es regionale Fragen über den Aargau, aber auch über die ganze Schweiz.»

Die Weihnachtszeit ist perfekt, um herunterzufahren und sich in andere Welten vertiefen. Bild: Eveline Bachmann

Winterzeit ist Lesezeit

In der Buchhandlung Letra in Frick sind momentan Adventskalenderbücher beliebt. Diese sind vor allem für Kinder geeignet: Jeden Tag gibt es eine neue Kurzgeschichte zu lesen. Beatrice Küng sagt:

«Romane, Krimis und Biografien sind auch beliebt in der Weihnachtszeit.»

Für diejenigen, die noch eine Geschenkidee brauchen, hat Küng eine Empfehlung: «Ein Buch, das ich selbst gelesen habe und eine sehr schöne Geschichte fand, ist ‹Das schönste Geschenk› von Charlie Jonas. Es hat ein unerwartetes Ende und ist eher für Frauen geeignet.»

Entspannung pur im Sole Uno

Nicht alle sind begeistert von Weihnachten und der dazu gehörenden Dunkelheit und Kälte. Für viele ist die Zeit auch mit erhöhtem Stress verbunden. Deshalb sind auch Gutscheine für Wellness oder Massagen super zum Verschenken geeignet.

Dies liest man auch auf der Website von der Wellness-Welt Sole Uno in Rheinfelden: «Mit dem Schenken ist es so eine Sache. Vieles hat man schon, manches braucht man nicht und wieder anderes steht einfach nur rum. Entspannung und Wohlgefühl kann man nie genug haben.»

Laut Sole Uno sind Gutscheine als Geschenk begehrt, vor allem Arrangements wie «Ein Tag am Meer». Dort ist ein ganztägiger Eintritt und eine Massage inbegriffen. Für die Wellness-Welt ist natürlich der Winter die Hauptsaison und es wird deshalb darauf geachtet, in der Weihnachtszeit möglichst präsent zu sein.

Süsse Leckereien kommen immer gut an. Vor allem, wenn sie nachhaltig und persönlich gestaltet sind. Bild: Katja Weber/KEYSTONE

Individualisierte Verpackungen

Der romantische Klassiker der Geschenke ist die Schokolade. Bei «Cru Riche» in Rheinfelden kann man die Verpackung der Schokoladen sogar individualisieren. Beispielsweise gibt es das Angebot, eine Personalisierung für kleine Schoggitafeln zu machen.

Wenn man es ganz persönlich möchte, kann man eine neutrale Verpackung wählen, die man selbst gestalten kann. Diese sind sehr beliebt bei Kunden, die etwas Persönliches zeichnen oder schreiben wollen. Auch ist «Cru Riche» aufgefallen, dass dunkle Schokolade immer beliebter wird.