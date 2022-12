Flüchtlinge «Die Not ist förmlich greifbar»: Rolf Schmid berichtet, wie der Terror in Afghanistan die Geflüchteten hierzulande tief trifft Der 28-jährige Präsident der SP Bezirk Laufenburg lebt mit drei Flüchtlingen in einer WG zusammen. Im Interview erzählt er, was die Menschen aus Afghanistan berichten, wieso er vom Bundesrat masslos enttäuscht ist und was jetzt getan werden muss.

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Grossen Rat in Aarau forderten Afghanen und Schweizer rasche Hilfe für die Zustände mit der Taliban in Afghanistan. Rolf Schmid sprach zu den Demonstrierenden. Chris Iseli

Rolf Schmid engagiert sich seit vielen Jahren für Asylsuchende und Flüchtlinge im Fricktal. Als der Kanton den ehemaligen A3-Werkhof in Frick in eine Asylunterkunft verwandelte, sorgte er sich zusammen mit Gleichgesinnten der Kontaktgruppe Asyl Frick um die oftmals traumatisierten Flüchtlinge. Die Gruppe baute Freizeitstrukturen auf und sorgte dafür, dass die Asylsuchenden Deutsch lernen können – die Basis dafür, dass sie sich integrieren können, sofern sie bleiben dürfen.

Wohngemeinschaft mit drei Flüchtlingen

Schmid ging noch einen Schritt weiter und gründete, als er aus dem Elternhaus auszog, eine Wohngemeinschaft mit Asylsuchenden. Seither lebt der 28-Jährige in Frick zusammen mit drei Flüchtlingen, alle Status F, also vorläufig aufgenommen. Das, was in Afghanistan derzeit passiert, beschäftigt den Präsidenten der SP Bezirk Laufenburg und die Asylsuchenden, die er betreut, und die Flüchtlinge, mit denen er zusammenlebt, stark.

Wie erleben Sie selber die Situation in Afghanistan?

Rolf Schmid: Sehr unübersichtlich und hoch dramatisch. Mit dem Abzug der internationalen Truppen war damit zu rechnen, dass die Taliban und andere Milizen erstarken. Dass die Regierung aber derart schnell kapituliert, war dann doch auch eine Überraschung.

Wie gehen Menschen, die selber auf der Flucht waren, mit den Ereignissen in Afghanistan um?

Die Geschehnisse sind bei ihnen omnipräsent. Für sie sind die Menschen auf den Bildern eben auch Familie, Freunde, Verwandte. Ganz generell steht das Herkunftsland vor einem gewaltigen Umsturz. Die Unsicherheit scheint den Leuten weniger Sorge zu bereiten, vielmehr aber die klare Ablehnung westlicher Staaten in irgendeiner Weise Hilfe zu leisten. Besonders die Not der unverheirateten Frauen in der Familie, teils auch der Mädchen, ist förmlich greifbar. Die Familien wenden sich verzweifelt an die Menschen hier. Doch sie müssen untätig zusehen und den Familien irgendwie erklären, dass sie nichts tun können und ihre neue Heimat nichts tun will.

Rolf Schmid begleitet Flüchtlinge, auch aus Afghanistan. twe (2. September 2020)

Wie gehen Geflüchtete aus Afghanistan, die Sie betreuen, mit den Ereignissen um?

Sie sind alle sehr betroffen. Sei es, weil sie selbst Familie im Land haben oder aber einfach, weil die Entwicklungen ein weiterer Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte ihrer Heimat darstellt. Viele, darunter auch ein Teil meiner Mitbewohner, hängen ständig über dem Smartphone, schauen Nachrichten und telefonieren.

Wie können Sie und die weiteren Freiwilligen helfen?

Wir recherchieren mit denen, die zu uns gelangen, was getan werden könnte, lesen die Bedingungen für Visaanträge in anderen Ländern, schöpfen Hoffnung und müssen sie dann angesichts der hohen Hürden oft wieder verwerfen. Ein ständiges Auf und Ab, der Druck ist immens.

Spüren Sie bei den Asylsuchenden eine Angst um die Angehörigen?

Natürlich. Die geflüchteten Menschen teilen die gemeine Ansicht, dass vor allem unverheiratete Frauen und Mädchen, aber auch Medienschaffende und Menschen, die mit ausländischen Organisationen kollaborierten, von Übergriffen, Festnahmen und Gewalt betroffen sind. Vor allem die urtümlichen Auffassungen zur Stellung der Frauen war auch vor der Machtübernahme schon ein grosses Thema. Mit den Taliban wird diese Situation nochmal massiv in die Vergangenheit zurückgeworfen.

Werden eigene Traumata der Geflüchteten wieder wach?

Die Befürchtung liegt nahe, ich habe persönlich den Eindruck, dass einige Menschen, die ich längere Zeit begleite, sich eher wieder wie vor drei oder vier Jahren verhalten und psychologisch einen instabilen Eindruck machen. Es wird bestimmt einige Zeit brauchen, diese Erschütterung zu verdauen.

Was erzählen Menschen aus Afghanistan von den Taliban?

An die Präsenz der Taliban haben sie sich auch gewöhnt, in den ländlichen Regionen haben sie ja schon lange eine Überhand, aber dass nun die modernen Zentren «erobert» wurden und hier auch dieses Regime regiert, ist für viele ein Schreckensszenario. Oft wird erzählt, dass die Kämpfer selbst sehr einfach zu instrumentalisieren seien und von der westlichen Welt bzw. was von ihr in den afghanischen Städten präsent ist, völlig überwältigt sind. Es scheinen wirklich sehr archaische Grundsätze zu herrschen. Entsprechend hoch sind auch die Gewaltbereitschaft und die Brutalität, mit welcher die Taliban agieren.

Was soll die Schweiz aus Ihrer Sicht tun?

Es ist müssig zu erwähnen, dass auch mit hohen Aufnahmekontingenten das Problem nicht langfristig gelöst werden kann. Dennoch muss die Schweiz mit Resettlementprogrammen und Familienzusammenführungen einen möglichst grossen Beitrag leisten. Daneben braucht es aber auch ein ehrliches Engagement um Lösungen. Die Schweiz spricht von humanitärer Tradition, versucht sich aber irgendwie vor einem bestimmten Auftreten gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft zu drücken.

Was braucht es jetzt?

Staaten, die das Heft in die Hand nehmen und zwar anders als mit bewaffneten Kräften wie den USA. Von «Hilfe vor Ort» kann keine Rede sein, das ist absolut utopisch. Klingt vielleicht gut, bringt im momentanen Zustand aber rein gar nichts. Es muss mit allen Kräften verhindert werden, dass es zu illegalen Fluchtrouten kommt und dass sich grosse Lagerstrukturen bilden. Diese führen nämlich ebenfalls zu riesigen Problemen und sind ein Nährboden für die Rekrutierung der Terrormilizen.

Was sagen Sie zur Position von Bundesrätin Keller-­Sutter, keine zusätzlichen Flüchtlinge aufzunehmen?

Einmal mehr bin ich masslos enttäuscht vom Bundesrat. Es geht nicht darum, dass wir der Meinung sind, mit der Aufnahme der Menschen die Probleme längerfristig lösen zu können, aber es geht um Signale, um bestimmtes Auftreten, darum zu spüren, dass unsere Regierung auch den Schutz verletzlicher Menschen meint, wenn sie beteuert, dass sich keine Migrationswelle wiederholen darf, und nicht nur den eigenen Nachteil befürchtet.

Wie können Fricktaler direkt oder indirekt helfen?

Sie können sich mit der afghanischen Zivilbevölkerung solidarisieren, auf die Afghaninnen und Afghanen in der Schweiz zugehen und den Druck auf die Regierung erhöhen, damit sich diese auf internationaler Ebene für Lösungen einsetzt.