Gemeindeversammlung Stein will den E-Bike-Verleih weiter anbieten ‒ und lässt dafür Geld fliessen Am Freitag, 9. Dezember, waren an der Einwohnergemeindeversammlung sechs Geschäfte traktandiert. Im Fokus standen aber zwei Themen, die nicht gelistet waren.

Das neue Kommunalfahrzeug wurde am Freitag genehmigt. zvg

An der Versammlung der Einwohnergemeinde von Stein am Freitagabend wurden sämtliche Anträge des Gemeinderats angenommen. Darunter auch das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 11'250 Franken und gleichbleibendem Steuerfuss von 88 Prozent sowie ein Verpflichtungskredit in Höhe von 240'000 Franken für die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges.

Es soll den seit 16 Jahren betriebenen Kleintraktor ersetzen. 81 von insgesamt 1646 Stimmberechtigten nahmen an der Versammlung im Saalbau teil. Im Fokus standen zwei Themen, die nicht als Traktanden aufgeführt waren und erst zum Versammlungsende zur Sprache kamen: die künftige Wasserversorgung der Gemeinde und das von Bad Säckingen in deutscher Nachbarschaft eingestellte E-Bike-Sharing.

«Die Gemeinde will damit nicht reich werden»

Der E-Bike-Verleih kam zur Sprache, als ein Bürger nachfragte, was es mit den im Budget aufgeführten 45'000 Franken für den Kauf von 19 E-Bikes auf sich habe. Antwort von Gemeindeammann Beat Käser: Dabei handle es sich um den Erwerb aus dem Fahrradverleih in Stein und Bad Säckingen.

Hintergrund: Der bisherige Betreiber des grenzüberschreitenden E-Bike-Verleihs, eine Firma aus München, hatte das Projekt, das die Bahnhöfe auf deutscher und auf Schweizer Seite sowie das Gewerbegebiet Sisslerfeld verband, eingestellt. Käser sagte:

«Bad Säckingen will nicht mehr mitmachen.»

Doch die Gemeinde Stein wolle den E-Bike-Verleih weiter anbieten. Wie die Weiterführung dieser Dienstleistung im Detail aussehen soll, sei noch nicht definiert, so Käser. Klar ist: «Es soll ein kleiner Beitrag an den Verkehr im Sisslerfeld werden», sagte er, «ich glaube, das macht Schule.»

Vor einem Jahr fiel der Startschuss für das erste grenzüberschreitende E-Bike-Verleihsystem zwischen Stein und Bad Säckingen ‒ nun wird das Angebot auf deutscher Seite wieder eingestellt. Hans Christof Wagner (9. Juli 2021)

Die Frage, ob sich das rechne, beantwortete der Ammann so: «Die Gemeinde Stein will damit nicht reich werden.» Der Erwerb der E-Bikes und die Betriebsorganisation seien bereits vertraglich geregelt. Aber: «Man kann das Velo auf der anderen Rheinseite nicht mehr abgeben», hielt Beat Käser fest.

Auch bezüglich der Zukunft der Trinkwasserversorgung von Stein spielten die deutschen Nachbarn eine Rolle. Weil das Grundwasserpumpwerk Bäumliacker in Stein aufgegeben werden soll, wurde die Gemeinde Bad Säckingen angefragt, ob sie Stein und Münchwilen mit eigenem Wasser beliefern würde. Bad Säckingen lehnte jedoch ab.

Ein Biber ist im Bustelbach am Werk

Es habe sich erwiesen, hatte Steins Gemeindeschreiber Sascha Roth zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben, dass Bad Säckingen mittelfristig nicht in der Lage sei, genügend Wasser zu liefern.

Gemeindeammann Beat Käser mit den beiden Gemeinderätinnen Sabine Datz (Mitte) und Andrea Porriciello. Peter Schütz

Gemeindeammann Beat Käser stellte am 9. Dezember die Alternative vor: ein Pumpwerk im Hardwald zwischen Eiken und Sisseln. Das Wasser von Bad Säckingen wäre gleich teuer, sagte Käser. Aber, so Gemeinderat Hansruedi Schlatter:

«Wir möchten nicht in einen Verbund, sondern autonom sein.»

Bedeutet: Die Gemeinde Stein will das Pumpwerk selber bauen. Es wird nicht billig zu haben sein, erklärte der Gemeindeammann auf Anfrage dieser Zeitung. Der Antrag für einen Projektierungskredit soll nächstes Jahr anlässlich einer Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Im Hardwald befindet sich ein Grundwasserschutzareal, das für allfällige Grundwassernutzungen vorgesehen ist. Es soll die Versorgungssicherheit der umliegenden Gemeinden gewährleisten.

Apropos Wasser: Ein Bürger beschwerte sich, dass im Bustelbach im Sommer «wegen einer Bisamratte» kaum Wasser floss. Einwand Beat Käser: Keine Bisamratte sei die Ursache, sondern ein Biber habe einen Damm gebaut. Das Tier sei jedoch geschützt, «da kann man nichts machen».