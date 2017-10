Die SBB setzen auf den Schnäppchen-Zug: Seit September gibt es die Tageskarte bereits ab 29 Franken. Allerdings nur, wenn man frühzeitig bucht und wenn man ein Halbtaxabo besitzt. Ohne Abo kostet die Karte mindestens 52 Franken.

Im Fricktal, wo 27 Gemeinden zusammen 53 Tageskarten anbieten, sieht man das neue Konkurrenzangebot mehrheitlich gelassen. Zwar kostet die Spar-Tageskarte im besten Fall 10 bis 20 Franken weniger als bei der Gemeinde.

Doch eben: Dies trifft nur im besten Fall zu. «Wenn jemand ein paar Tage im Voraus wegen günstiger Witterung einen Ausflug plant, profitiert er nicht von den tieferen Preisen», sagt Michael Widmer, Gemeindeschreiber in Frick. «Daher gehen wir nicht davon aus, dass das neue Angebot die Gemeinde-Tageskarten verdrängen wird.»

Auch Marius Fricker, Gemeindeschreiber von Möhlin, sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. Er sagt aber auch: «Die Auslastungszahlen werden wir im Auge behalten.» Dies will auch Rheinfelden tun. «Sollte die Auslastung zurückgehen, würden wir wohl das Angebot reduzieren», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. Derweil ist Natalie Eberle, stellvertretende Leiterin Finanzen in Laufenburg, überzeugt: «Da der Preis ohne Halbtaxabo ziemlich höher ist als eine Tageskarte unserer Gemeinde, wird dies einen geringen Einfluss haben.»

Zudem haben immer mehr Gemeinden auch ein eigenes Schnäppchen-Angebot: Aktuell bieten sechs Gemeinden die Tageskarten zum Last-Minute-Preis von 25 bis 30 Franken an – also noch tiefer als die SBB. Das Prinzip ist dabei das Umgekehrte: Karten, die am Tag vor dem aufgedruckten Reisedatum noch nicht verkauft sind, werden zum reduzierten Preis abgegeben. Damit wollen die Gemeinden die Auslastung erhöhen – und das Defizit möglichst vermeiden.

Dies gelingt ganz gut, wie eine AZ-Erhebung zeigt.

Neun Gemeinden geben an, die Einkaufkosten – für ein Set Tageskarten zahlen die Gemeinden 14 000 Franken – hereinzufahren. Frick weist sogar einen leichten Überschuss von rund 1000 Franken aus. Allerdings, und das gilt für alle Gemeinden, ist damit eine reine Einkaufs-Verkaufs-Rechnung gemeint.

Will heissen: Die Personalkosten, die es für das Handling der Tageskarten braucht, sind nicht verrechnet. «Bei einer Vollkostenrechnung würde ein Defizit resultieren», sagt Widmer. Ein solches weisen 14 Gemeinden aus. Der Fehlbetrag liegt dabei zwischen 604 und 6300 Franken.

Als Dienstleistung angesehen

Den höchsten Fehlbetrag muss dabei Wegenstetten verbuchen. «Für das Jahr 2017 sieht es tendenziell besser aus», sagt Gemeindeschreiberin Brigitte Schmid. Denn die Auslastung sei in den letzten Jahren gestiegen. «Der Gemeinderat will der Tageskarte weiterhin eine Chance geben, sich zu etablieren», so Schmid. Sie weiss: «Das Angebot wird in der Bevölkerung sehr geschätzt.»

Für Widmer gehört das Angebot zum «Service public», der gerade von einer Gemeinde mit Zentrumsfunktion erwartet werde. Das sieht Patricia Winter, Gemeindeschreiberin von Gansingen, gleich. «Die Tageskarten werden als Dienstleistung und zur Förderung des öffentlichen Verkehrs angeboten.» Sie schränkt indes ein: «Bei anhaltenden grossen Defiziten muss die Dienstleistung aber sicher überdacht werden.»

Das Defizit hängt dabei unmittelbar mit der Auslastung zusammen. Bei einem Preis von 45 Franken pro Karte muss eine Gemeinde 312 Karten verkaufen, um die 14 000 Franken hereinzuholen. Das entspricht einer Auslastung von 85 Prozent. Bei einem Kartenpreis von 40 Franken müssen bereits 96 Prozent verkauft sein.

Im Schnitt lag die Auslastung 2016 bei den Fricktaler Gemeinden bei 87 Prozent. Für 2017 zeigt sich allerdings ein heterogenes Bild. Während beispielsweise Mettauertal eine steigende Auslastung vermeldet, geht Magden von einer gleichbleibenden aus. Eiken dagegen konnte in diesem Jahr den Vorjahreswert noch nicht erreichen. Sheena Heinz, Gemeindeschreiberin von Zeiningen, beobachtet «hohe Schwankungen je nach Monat». Diese sind nicht zuletzt auf das Wetter zurückzuführen. Denn: Der Kluge reist am liebsten im Schönwetter-Zuge.