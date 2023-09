Kandidaturen auf den letzten Drücker: In Zeihen kommt es zum Duell – in Stein tritt sogar ein Quartett zum Kampf an

Neben den National- und Ständeratswahlen finden am 22. Oktober in Stein, Wegenstetten und Zeihen Ersatzwahlen für den Gemeinderat statt. In den beiden letzteren Gemeinden lief nun die Meldefrist für die Wahlvorschläge ab. Die AZ zeigt, wer seinen Hut in den Ring wirft.