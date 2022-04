Gemeinderatswahlen Vor der Fusion kommt es zur Kampfwahl: So schätzen die Ueker Kandidierenden ihre Chancen ein Am 15. Mai wird der Gemeinderat der Fusionsgemeinde Herznach-Ueken gewählt. Im Herznach gibt es genauso viele Kandidierende wie Sitze. Hingegen buhlen in Ueken drei Bisherige um nur zwei Plätze. Warum sich selbst der Gemeindeammann nicht sicher über seine Wahl ist und weshalb die einzige Kandidatin unter sechs Bewerbenden es richtig findet, wenn eine Frau im Gremium vertreten wäre.

Lange ist es nicht mehr hin, bis der Fusionszug im Staffeleggtal die Endstation erreicht. Per 1. Januar 2023 hebt sich dort die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken aus der Taufe. Doch bis dahin müssen noch einige Zwischenstopps eingelegt werden. Ein gewichtiger etwa am 15. Mai, an dem das neue Exekutivgremium gewählt wird.

Anders als für gewöhnlich werden die Mitglieder des Gemeinderates von Herznach-Ueken in zwei Wahlkreisen gewählt. Drei Sitze werden mit Personen aus dem Ortsteil Herznach besetzt, zwei mit Personen aus dem Ortsteil Ueken.

Es kandidieren auf Herznacher Seite Gemeindeammann Stephan Gemmet, Vizeammann Hansruedi Rubin und Gerhard Zumsteg sowie auf Ueker Seite Gemeindeammann Robert Schmid, Doris Frey und Max Ries. Dienstagmittag läuft die Frist für Nachmeldungen ab. Stand Montagmittag sind keine weiteren Kandidaturen bekannt.

Für Ueken heisst es: Aus drei mach zwei

Während es also in Herznach – vorausgesetzt es geht bis Dienstagmittag keine Kandidatur mehr ein – genauso viele Kandidaten wie Sitze gibt, kommt es in Ueken zur Kampfwahl. Hier buhlen drei Kandidierende um zwei Sitze.

Verwaltungsleiter Harry Wilhelm findet an den eingegangenen Kandidaturen zwei Faktoren erfreulich. Erstens, dass auf Anhieb mehr Bewerbungen eingegangen als Sitze zu vergeben sind. Und zweitens, dass es sich durchgehend um bisherige Gemeinderatsmitglieder handelt, die zudem mehrheitlich in der Umsetzungskommission, welche die Fusionsgemeinde vorbereitet, sitzen. Wilhelm sagt denn auch:

«So müssen wir nächstes Jahr nicht von der grünen Wiese aus starten.»

Gar keine Frage war es für den Ueker Gemeindeammann Robert Schmid, seinen Hut in den Ring zu werfen. Erstens, weil er in den Vorbereitungen und Arbeitsgruppen zur Fusion breit involviert war und ist. Zweitens, weil er die Erfahrung mitbringe, um zur Konstanz im neuen Gremium beizutragen, sagt er.

Schmid sagt zur Ausgangslage, dass es begrüssenswert sei, dass die Ueker Stimmberechtigten jetzt eine Auswahl hätten. Seine Chancen, gewählt zu werden, seien sicher nicht die kleinsten. Ausgemacht sei dies jedoch noch nicht. Denn, so sagt Schmid:

«Wahlen sind immer für Überraschungen gut.»

Auffällig an den Kandidierenden beider künftiger Ortsteile ist, dass fünf männliche einer weiblichen Person gegenüberstehen. Schmid würde eine geschlechterspezifische Durchmischung begrüssen. Gleichzeitig ist er der Auffassung, dass ein Gremium gleichwohl auch funktionieren könne, wenn die Mitglieder aus fünf Frauen oder fünf Männern bestünden.

Weibliche Ansichten für breitere Diskussionsgrundlage

Bei der einzigen weiblichen Kandidatin handelt es sich um Doris Frey, die in Ueken bisher unter anderem das Ressort Bildung unter sich hat und dazu beitrug, neue Führungsstrukturen in der Schule zu implementieren. Frey sagt, es sei optimal, wenn im Gremium auch eine Frau vertreten sei. Denn:

«Frauen haben zu gewissen Themen, etwa Schule oder Soziales, andere Ansichten, was für eine breitere Diskussionsgrundlage innerhalb des Gemeinderates sorgt.»

Für Frey ist es «sehr schwierig», eine Aussage über ihre Wahlchancen zu machen. Klar ist für sie: «So oder so müssen wir mit dem demokratischen Entscheid leben.»

Auch Max Ries würde gerne eine der beiden Sitze im Wahlkreis Ueken ergattern. Nach wie vor wolle er sich gerne für die Bevölkerung einsetzten und einbringen; ob dies nun für Ueken oder die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken sei, spiele keine Rolle.

Ebenso wie Frey wagt Ries keine Prognose zu dem Wahlausgang vom 15. Mai abzugeben. Er sagt:

«An den letzten Gemeinderatswahlen in Ueken war es von der Stimmverteilung relativ ausgeglichen. Ich rechne mit einem engen Ausgang.»